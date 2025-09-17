Nghi vấn tên lửa NATO bắn nhầm vào nhà dân Ba Lan, không phải UAV Nga

Truyền thông Ba Lan nghi ngờ rằng ngôi nhà ở Wyryki Wola trúng tên lửa F-16/F-35 bắn nhầm khi chặn UAV Nga, chứ không phải do máy bay không người lái của Nga.

Tờ Rzeczpospolita của Ba Lan ngày 16/9 đăng bài xã luận cho rằng, nhiều khả năng ngôi nhà bị hư hại nặng ở thị trấn Wyryki Wola, tỉnh Lublin, không phải trúng đòn tấn công của UAV Nga mà là do tên lửa đối không bắn ra từ chính máy bay tiêm kích của Ba Lan hoặc Hà Lan.

Trong đêm 9-10/9, cả tiêm kích F-16 của Không quân Ba Lan và F-35 của Hà Lan đều tham gia đánh chặn loạt cái mà họ gọi là vụ “UAV Nga xâm nhập không phận”. Phía Nga trước đó đã bác bỏ thông tin này.

Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk gọi vụ 19 UAV Nga bay vào không phận là một “hành động khiêu khích quy mô lớn”. Chính quyền nước này còn thông báo NATO đã bắn hạ ít nhất 4 UAV, số còn lại rơi xuống mà không gây thiệt hại, ngoại trừ vụ trúng ngôi nhà ở Wyryki Wola.

Tuy nhiên, nhà chức trách chỉ thông tin rằng đây là do “một vật thể bay không xác định”, không công bố chi tiết, làm dấy lên nghi ngờ trong dư luận.

Bà Agnieszka Kępka, phát ngôn viên Văn phòng Công tố Quận Lublin, cho biết bộ phận quân sự đang điều tra và chờ ý kiến chuyên gia vũ khí. Trong khi đó, tờ Rzeczpospolita dẫn nguồn tin từ một cơ quan an ninh nhà nước giấu tên, khẳng định thủ phạm gây ra vụ việc có thể là tên lửa đối không AIM-120 AMRAAM bị lỗi hệ thống dẫn đường nên rơi xuống nhà dân. Nguồn tin nhấn mạnh rằng, may mắn là ngòi nổ an toàn đã kích hoạt, nên tên lửa không phát nổ.

Ông Maciej Korowaj, cựu sĩ quan tình báo quân đội, phân tích các hình ảnh hiện trường và cho rằng dấu vết phù hợp với “cú va chạm động năng” chứ không phải vụ nổ, do ngôi nhà không có dấu hiệu cháy nổ hay mảnh bom văng.

Tờ Moscow Time đã phỏng vấn trực tiếp vợ chồng Alicja và Tomasz Wieselowski – chủ nhân ngôi nhà. Họ kể lại rằng khi đang xem bản tin truyền hình về vụ UAV Nga thì nghe tiếng máy bay bay qua, sau đó là tiếng nổ lớn khiến cả căn nhà rung chuyển. Rất may, hai người không bị thương.

Thị trưởng Wyryki, ông Bernard Błaszczuk, cho biết chính quyền đã bố trí chỗ ở tạm cho gia đình Wieselowski trong khi ngôi nhà được kiểm tra. Chi phí sửa chữa ban đầu ước tính khoảng 50.000 złoty (tương đương 14.000 USD), song con số cuối cùng chưa được xác định.

Theo Kyiv Post