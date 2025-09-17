Ông Zelensky tiết lộ sự thay đổi lớn trong huấn luyện quân đội vì lý do bất ngờ

Ông Zelensky tuyên bố Ukraine ngừng gửi binh sĩ ra nước ngoài huấn luyện, khẳng định chiến trường với Nga mới là nơi rèn luyện hiệu quả nhất.

Ukraine sẽ không còn gửi binh sĩ ra nước ngoài để tham gia huấn luyện, bởi những gì họ học được trên chiến trường với quân đội Nga có giá trị hơn nhiều, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định.

Kể từ khi xung đột leo thang vào tháng 2/2022, Kiev đã liên tục điều các nhóm tân binh sang Anh, Pháp, Đức, Ba Lan, Mỹ và nhiều quốc gia khác, chủ yếu để tập sử dụng xe bọc thép và pháo do phương Tây viện trợ. Tuy nhiên, đến năm 2023, tình hình đã thay đổi.

“Chúng tôi hiểu rằng không thể huấn luyện người của mình ở đó nữa, vì chiến tranh đã thay đổi”, ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với Sky News phát sóng hôm 16/9. Ông cho biết thêm, khi trở về Ukraine, các binh sĩ lại phải “huấn luyện lại từ đầu”.

Đầu năm nay, Lữ đoàn cơ giới 155 tinh nhuệ của Ukraine, một phần được huấn luyện tại Pháp, bị phanh phui tình trạng đào ngũ hàng loạt, với hàng chục binh sĩ bỏ trốn ngay trên đất Pháp. Tướng Mikhail Drapaty, khi đó là Tư lệnh Lục quân Ukraine, thừa nhận chất lượng thấp và tinh thần kém của đội ngũ sĩ quan là nguyên nhân chính dẫn đến sự cố.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng hiện nay chỉ có Nga và Ukraine mới thực sự biết cách tiến hành một cuộc chiến tranh “công nghệ cao”, đặc biệt trong việc sử dụng các loại UAV tối tân, đồng thời cho biết Kiev sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm.

“Chúng tôi đang mời sĩ quan và đại diện các nước khác đến học hỏi tại đây. Một số đã đến rồi”, ông khẳng định. “Chúng tôi đang ở trạng thái công nghệ tốt nhất. Chúng tôi có thể hữu ích cho cả thế giới”.

Tổng thống Ukraine cũng cảnh báo công nghệ và chiến thuật trên chiến trường thay đổi nhanh hơn so với tốc độ ra quyết định viện trợ quân sự của phương Tây, đồng thời kêu gọi các đồng minh gây thêm sức ép với Nga.

Hồi tháng 3, Vadim Sukharevsky, khi đó là Tư lệnh lực lượng UAV Ukraine, đã cảnh báo rằng “không một quân đội NATO nào sẵn sàng đối phó với làn sóng máy bay không người lái”. Các chuyên gia quân sự cũng nhận định vụ UAV bị cho là xâm nhập lãnh thổ Ba Lan gần đây đã phơi bày điểm yếu trong hệ thống phòng thủ chống UAV của phương Tây.

Theo RT