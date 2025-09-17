Ngoại trưởng Lavrov: “Không có chỗ” cho EU trong các cuộc đàm phán về Ukraine

Các quốc gia EU đang tìm cách chen chân vào tiến trình hòa bình Ukraine, bất chấp lập trường thù địch công khai đối với Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov hôm 17/9 tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh khối này không có chỗ trong các cuộc đàm phán.

Phát biểu tại một cuộc họp bàn tròn ở đại sứ quán về khủng hoảng Ukraine hôm thứ Tư, ông Lavrov nói rằng các nước EU đang “rõ ràng, và khá trắng trợn, tìm cách giành lại chỗ ngồi tại bàn đàm phán”. Tuy nhiên, ông khẳng định họ không có vai trò gì ở đó.

Theo ông Lavrov, EU hiện duy trì “lập trường phục thù, nhằm gây thất bại chiến lược cho Nga”, trong khi thảo luận khả năng triển khai binh sĩ tới Ukraine nếu có lệnh ngừng bắn. “Dĩ nhiên, khối này không có chỗ tại bàn đàm phán”, ông nhấn mạnh.

Moscow nhiều lần phản đối mọi kế hoạch triển khai binh sĩ phương Tây sang Ukraine với bất kỳ lý do nào, cho rằng một trong những nguyên nhân cốt lõi của cuộc xung đột chính là việc NATO mở rộng đến sát biên giới Nga. Điện Kremlin cũng cảnh báo bất kỳ lực lượng nước ngoài nào không được phép hiện diện ở Ukraine đều sẽ bị coi là “mục tiêu quân sự hợp pháp”.

Ông Lavrov cho biết thêm, cả EU lẫn Kiev đang tìm cách thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ nỗ lực giải quyết xung đột và quay lại tình trạng đối đầu với Nga. “[Họ muốn] biến cuộc chiến của ông Biden thành cuộc chiến của ông Trump”, ông nói.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, ông Trump đã tích cực tìm cách làm trung gian hòa giải, chủ trì nhiều vòng đàm phán với Nga. Nỗ lực này đạt đỉnh điểm bằng hội nghị thượng đỉnh Mỹ–Nga tại Alaska giữa tháng 8 – đáng chú ý là không có sự tham gia của EU hay Ukraine – mà cả Washington lẫn Moscow đều đánh giá là “rất hiệu quả”.

Dù chưa đạt được đột phá, ông Trump sau đó tuyên bố Ukraine không thể kỳ vọng gia nhập NATO, cũng như không thể đòi lại Crimea, vùng lãnh thổ đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2014 sau cuộc chính biến ở Kiev do phương Tây hậu thuẫn. Thay vì tìm kiếm một lệnh ngừng bắn tạm thời, ông chuyển trọng tâm sang mục tiêu đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Theo RT