Ông Zelensky phàn nàn Ukraine thường xuyên bị Mỹ ép nhượng bộ trong đàm phán

Tổng thống Volodymyr Zelensky bày tỏ lo ngại Ukraine bị yêu cầu nhượng bộ quá nhiều trong đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian tại Geneva, đồng thời kêu gọi châu Âu đóng vai trò lớn hơn.

Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, hôm 14/2 bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian, dự kiến diễn ra vào tuần tới tại Geneva, sẽ nghiêm túc và thực chất. Tuy nhiên, ông cũng lo ngại rằng Ukraine đang bị yêu cầu “quá thường xuyên” phải nhượng bộ trong quá trình thương lượng.

“Chúng tôi thực sự hy vọng các cuộc gặp ba bên vào tuần tới sẽ nghiêm túc, thực chất và hữu ích cho tất cả chúng ta. Nhưng thành thật mà nói, đôi khi có cảm giác như các bên đang nói về những điều hoàn toàn khác nhau”, ông Zelensky phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông cảm thấy “một chút” áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người hôm trước nói rằng ông Zelensky không nên bỏ lỡ “cơ hội” đạt được hòa bình sớm.

“Phía Mỹ thường xuyên quay lại chủ đề nhượng bộ, và quá thường xuyên những nhượng bộ đó chỉ được bàn đến trong bối cảnh Ukraine, chứ không phải Nga”, ông Zelensky nói.

Tuy vậy, ông cho biết vẫn hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục tham gia vào tiến trình đàm phán, đồng thời mong châu Âu – mà theo ông hiện đang bị gạt ra bên lề – có cơ hội đóng vai trò lớn hơn. Trước đây, ông Zelensky từng bày tỏ lo ngại rằng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ có thể khiến chính quyền Trump sau mùa hè tập trung nhiều hơn vào các vấn đề chính trị nội bộ.

Ukraine và Nga gần đây đã tiến hành hai vòng đàm phán tại Abu Dhabi do Washington làm trung gian. Hai bên mô tả các cuộc thảo luận là mang tính xây dựng nhưng chưa đạt được bước đột phá đáng kể nào.

Nga cho biết phái đoàn tham dự đàm phán tại Geneva sẽ do cố vấn của Tổng thống Vladimir Putin là ông Vladimir Medinsky dẫn đầu. Đây là sự thay đổi so với các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi, nơi phái đoàn Nga do Giám đốc tình báo quân đội Igor Kostyukov lãnh đạo.

Các nguồn tin Ukraine trước đó từng chỉ trích cách ông Medinsky xử lý đàm phán, cáo buộc ông dành thời gian “giảng bài lịch sử” cho phía Ukraine thay vì tham gia thương lượng một cách thực chất.

Theo Reuters