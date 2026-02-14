Bị loại vì "chiếc mũ đặc biệt", VĐV Ukraine được ông Zelensky trao huân chương

Tổng thống Zelensky trao Huân chương Tự do cho VĐV Vladyslav Heraskevych sau khi anh bị loại khỏi Olympic vì mang một chiếc mũ đặc biệt.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 13/2 đã trao một huân chương nhà nước cấp cao cho vận động viên Olympic Vladyslav Heraskevych – người vừa bị loại khỏi Thế vận hội Mùa đông vì đội chiếc mũ bảo hiểm tưởng niệm các vận động viên thiệt mạng trong cuộc chiến với Nga.

Phát biểu với Heraskevych bên lề Hội nghị An ninh Munich thường niên, ông Zelensky cho biết ông dành sự tôn trọng lớn đối với “tất cả các vận động viên Olympic đã ủng hộ bạn và lập trường của bạn”.

“Những tấm huy chương rất quan trọng đối với Ukraine và với bạn, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất chính là con người bạn”, ông Zelensky nói khi trao tặng Huân chương Tự do cho vận động viên này.

Heraskevych đáp lại rằng giải thưởng này là “một điều vô cùng to lớn” và những vận động viên được khắc họa trên chiếc mũ bảo hiểm “xứng đáng với nó hơn cả. Chính nhờ sự hy sinh của họ mà chúng tôi có thể thi đấu tại Olympic”.

Heraskevych, 27 tuổi, đã bị loại khỏi Thế vận hội Mùa đông tại Italy hôm thứ Năm sau khi ban giám khảo của Liên đoàn Xe trượt băng và Skeleton quốc tế (IBSF) kết luận rằng hình ảnh các vận động viên thiệt mạng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022 đã vi phạm quy định về tính trung lập chính trị.

Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) đã bác đơn kháng cáo của anh vào hôm 13/2.

Sau lễ trao huân chương, Heraskevych nói với báo giới rằng việc anh bị loại là hành vi phân biệt đối xử, bởi anh không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Hiến chương Olympic – tài liệu mà anh cho biết mình “rất trân trọng”.

“Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng vụ việc này đã khiến mọi người trên khắp thế giới đoàn kết xung quanh vấn đề của chúng tôi và sự hy sinh của những vận động viên tuyệt vời đó. Và tôi tin rằng mục tiêu này quan trọng hơn bất kỳ tấm huy chương nào”, anh nói.

Phát biểu trước phiên điều trần tại CAS cùng ngày, Heraskevych cho rằng quyết định loại anh cùng các quy định do Ủy ban Olympic Quốc tế áp đặt là “một công cụ tuyên truyền cho Nga”.

