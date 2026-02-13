Phần lớn người Đức muốn đàm phán trực tiếp với Nga về Ukraine

Sự ủng hộ đối với các cuộc đàm phán đạt mức cao nhất trong nhóm cử tri bảo thủ của Thủ tướng Friedrich Merz, bất chấp lập trường hoài nghi của ông về ngoại giao trực tiếp.

Phần lớn người Đức ủng hộ việc Thủ tướng Đức Friedrich Merz tiến hành đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm chấm dứt xung đột Ukraine, hãng tin DPA đưa tin 12/2, dẫn một cuộc khảo sát gần đây của YouGov.

Khoảng 58% số người được hỏi cho biết họ “phần nào” hoặc “hoàn toàn” ủng hộ các cuộc thương lượng như vậy, theo kết quả khảo sát. Chỉ hơn một phần tư số người tham gia phản đối ý tưởng này.

Mức độ ủng hộ đối thoại trực tiếp đặc biệt cao trong nhóm cử tri bảo thủ của ông Merz, với 64% phản hồi tích cực. Khảo sát của YouGov được tiến hành trực tuyến trong bốn ngày vào tuần trước, với hơn 2.000 người Đức tham gia.

Cho đến nay, ông Merz bày tỏ sự hoài nghi về việc nối lại đối thoại trực tiếp với Moscow – điều mà phần lớn các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đã dừng lại sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Phát biểu với các phóng viên tại Abu Dhabi tuần trước, Thủ tướng Đức cho biết ông phản đối các cuộc đàm phán trực tiếp nếu chúng không nằm trong khuôn khổ tiến trình ba bên giữa Nga – Mỹ – Ukraine, vốn không có sự tham gia của EU. Tuy nhiên, ông nói rằng ông sẵn sàng trao đổi, với điều kiện có thể tham gia vào tiến trình đó.

Lực lượng đối lập tại Đức đã kêu gọi ông Merz nối lại đối thoại trực tiếp với Moscow.

“Hãy tiến thêm một bước và cuối cùng hãy gọi cho Moscow để đàm phán hòa bình và thịnh vượng cho châu Âu”, nghị sĩ Tino Chrupalla của đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) phát biểu tại Quốc hội tháng trước, đồng thời cảnh báo về nguy cơ “phi công nghiệp hóa” đang cận kề. Nền kinh tế Đức đã đối mặt với tình trạng trì trệ và giá năng lượng leo thang kể từ năm 2022 – điều được cho là bắt nguồn từ việc từ chối mua khí đốt Nga vốn có giá rẻ hơn tương đối.

Gần đây hơn, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nổi lên như một trong số các lãnh đạo EU kêu gọi tái can dự với Nga, đồng thời bày tỏ lo ngại về việc bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán hòa bình ba bên diễn ra tại UAE.

Paris và Moscow đã khôi phục các kênh tiếp xúc ngoại giao ở cấp kỹ thuật, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận hồi đầu tuần này.

Tuy nhiên, cả ông Macron lẫn ông Merz đều chưa có liên hệ trực tiếp, dù theo ông Peskov, việc này tương đối dễ thực hiện.

“Nếu muốn và thấy cần thiết, bạn chỉ cần gọi cho Tổng thống Putin. Ông Putin chưa bao giờ né tránh tiếp xúc trực tiếp”, người phát ngôn Điện Kremlin nói.

