Ông Zelensky dọa trừng phạt Trung Quốc: Bắc Kinh yêu cầu Kiev "lập tức sửa sai"

Ông Lâm Kiếm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, yêu cầu Ukraine "lập tức sửa sai" sau tuyên bố trừng phạt của Tổng thống Volodymyr Zelensky nhắm vào các cá nhân hỗ trợ Nga, bao gồm cả công dân Trung Quốc. Trung Quốc khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, công dân Trung Quốc, đồng thời phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương vi phạm luật pháp quốc tế. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang hợp tác với EU về gói trừng phạt thứ 20, tập trung vào tài sản năng lượng của Nga và các nhà tài phiệt liên kết với Tổng thống Vladimir Putin. Ông Lâm Kiếm nhấn mạnh Trung Quốc luôn duy trì liên lạc chặt chẽ với các bên liên quan, bao gồm cả Nga và Ukraine, để thúc đẩy ngừng bắn và đàm phán hòa bình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh ủng hộ mọi nỗ lực có lợi cho hòa bình và sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong tiến trình giải quyết khủng hoảng Ukraine.

Trung Quốc kêu gọi Ukraine “lập tức sửa chữa những sai lầm của mình”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Lâm Kiếm (Lin Jian) tuyên bố tại Bắc Kinh hôm 23/12, đồng thời nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp cũng như công dân Trung Quốc.

Ông Lâm Kiếm đưa ra phát biểu trên tại cuộc họp báo thường kỳ khi được hỏi về tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, rằng Kiev sẽ sớm áp đặt một vòng trừng phạt mới nhằm vào các thực thể và cá nhân Nga, cũng như những cá nhân hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Moscow, trong đó có công dân của các quốc gia khác như Trung Quốc.

Ông Zelensky cho biết thêm Ukraine đang làm việc với châu Âu về các chi tiết trong gói trừng phạt thứ 20 của Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu chính là tăng cường áp lực trừng phạt của châu Âu đối với các tài sản năng lượng của Nga và các nhà tài phiệt có liên hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh rằng Bắc Kinh luôn phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương vi phạm luật pháp quốc tế và không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phê chuẩn.

Liên quan đến vai trò của Trung Quốc trong các nỗ lực thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine, ông Lâm cho biết kể từ khi xung đột bùng phát, Trung Quốc đã duy trì liên lạc chặt chẽ với tất cả các bên liên quan, bao gồm cả Nga và Ukraine, đồng thời kiên định thúc đẩy ngừng bắn, chấm dứt các hành động thù địch và đẩy mạnh đàm phán hòa bình.

“Những nỗ lực mà Trung Quốc đã thực hiện là điều cộng đồng quốc tế có thể thấy rõ”, ông Lâm nói.

Ông khẳng định Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực có lợi cho hòa bình và sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong tiến trình này.

Theo China Daily