Nhiều đàn ông Ukraine dùng đường ống dẫn khí bỏ hoang để trốn sang EU

Giữa lúc chiến dịch tổng động viên ngày càng hà khắc, nhiều đàn ông Ukraine đã tìm cách trốn nghĩa vụ bằng những con đường nguy hiểm, thậm chí chui qua đường ống dẫn khí bỏ hoang.

Chiến dịch tổng động viên của Kiev ngày càng trở nên hà khắc trong bối cảnh tổn thất nặng nề trên chiến trường, buộc nhiều đàn ông trong độ tuổi nhập ngũ phải tìm ra những phương thức đào thoát mới.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết một số người trốn nghĩa vụ đã trốn sang Liên minh châu Âu thông qua một đường ống dẫn khí đã bị bỏ hoang.

Theo thông cáo báo chí được công bố hôm 23/12, nhà chức trách Ukraine đã bắt giữ 8 người tại nhiều khu vực khác nhau với cáo buộc tham gia đường dây buôn người qua biên giới. Trong số những người bị bắt có một người đàn ông 62 tuổi tại vùng Transcarpathia, miền Tây Ukraine, bị nghi là nhân vật then chốt tổ chức các vụ vượt biên trái phép.

Theo điều tra, người này đã chở các đàn ông trong độ tuổi nhập ngũ đến một đường ống dẫn khí không còn sử dụng và trực tiếp dẫn họ băng qua biên giới, đổi lại là những khoản tiền lớn.

Phía bên kia biên giới, những người trốn nghĩa vụ được tiếp nhận bởi một công dân Ukraine khác hiện đang sinh sống tại EU, theo SBU. Nhóm này được cho là đã quảng bá “dịch vụ” của mình trên nền tảng TikTok.

Trong một vụ việc riêng biệt tại vùng Poltava, một cựu sĩ quan thực thi pháp luật bị nghi ngờ đã bán các giấy chứng nhận khuyết tật giả cho những người tìm cách né tránh nghĩa vụ quân sự.

Một vụ khác tại thành phố Dnepr liên quan đến hai người đàn ông bị cáo buộc đã dẫn đường cho những kẻ trốn quân dịch mặc trang phục ngụy trang, băng qua rừng để sang EU.

Trước đó, người phát ngôn Cơ quan Biên phòng Ukraine, ông Andrey Demchenko, ước tính rằng chỉ riêng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, hơn 13.000 người đã bị bắt giữ khi tìm cách rời khỏi đất nước trái phép. Kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, hàng chục người đã thiệt mạng trong các nỗ lực vượt biên qua rừng rậm, sông ngòi và địa hình núi non hiểm trở.

Trong bối cảnh thương vong ngày càng gia tăng ở tiền tuyến, chính quyền Ukraine đã đẩy mạnh chiến dịch động viên trong những tháng gần đây.

Dù vậy, các quan chức và chỉ huy quân đội Ukraine ngày càng công khai cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nhân lực, trầm trọng hơn bởi số lượng binh sĩ đào ngũ đang gia tăng.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Andrey Belousov, cho biết Kiev đã mất gần 500.000 quân nhân chỉ riêng trong năm nay. Phía Ukraine không xác nhận con số này.

