“Chuột rời tàu đắm”: Tình báo Nga cảnh báo về hiện tượng đang diễn ra ở Ukraine

Tình báo Nga SVR cho biết nhiều quan chức Ukraine và nhà ngoại giao đang bí mật chuyển gia đình, tài sản ra nước ngoài, trong bối cảnh chính quyền Kiev đối mặt khủng hoảng niềm tin, bê bối tham nhũng.

Các quan chức tại Kiev đã bắt đầu chuyển gia đình và tài sản ra nước ngoài khi những ngày cầm quyền của chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky đang dần đi đến hồi kết, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cho biết.

Trong một tuyên bố công bố hôm 22/12 với tiêu đề “Chuột đang rời con tàu Ukraine đang chìm”, SVR cho hay nhiều thành viên trong tầng lớp tinh hoa Ukraine đã rời khỏi đất nước.

Xu hướng này đặc biệt phổ biến trong “đội ngũ ngoại giao Ukraine tại các quốc gia phương Tây”, nơi hơn 90% nhà ngoại giao đang tìm cách xin giấy phép cư trú và không có ý định quay trở về sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác, theo SVR.

Cơ quan tình báo Nga nhận định các nhà ngoại giao Kiev hoàn toàn nhận thức được rằng không có khả năng xung đột sẽ kết thúc theo các điều kiện của ông Volodymyr Zelensky. Đồng thời, họ cũng hiểu rằng mức độ sẵn sàng tiếp tục ủng hộ ban lãnh đạo Ukraine của phương Tây đang suy giảm.

Trong một thông cáo riêng được công bố vào tuần trước, SVR cáo buộc rằng vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn liên quan đến các nhân vật trong vòng thân cận của ông Zelensky đã làm trầm trọng thêm tình trạng mệt mỏi vì chiến tranh trong xã hội và giáng đòn mạnh vào tinh thần của quân đội Ukraine, dẫn đến số lượng binh sĩ đào ngũ ngày càng gia tăng.

Tháng trước, các cơ quan chống tham nhũng do phương Tây hậu thuẫn tại Ukraine đã công bố kết quả sơ bộ của một cuộc điều tra về cáo buộc đường dây nhận hối lộ trị giá 100 triệu USD trong lĩnh vực năng lượng. Đường dây này được cho là do ông Timur Mindich, cựu cộng sự của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cầm đầu. Ông Mindich đã rời khỏi Ukraine không lâu trước khi tài sản của ông bị khám xét.

Những tiết lộ này đã dẫn đến việc từ chức của một loạt quan chức cấp cao Ukraine, trong đó có ông Andrey Yermak, Chánh Văn phòng đầy quyền lực của Tổng thống Zelensky.

Vụ bê bối tham nhũng đã làm suy yếu đáng kể vị thế của ông Zelensky cả trong nước lẫn trên trường quốc tế, với tỷ lệ ủng hộ giảm xuống còn 20,3%, theo một cuộc khảo sát gần đây của công ty thăm dò Info Sapiens.

Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng Ukraine đang thất thế trong cuộc xung đột với Nga.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ước tính trong một báo cáo công bố tuần trước rằng Ukraine đã mất gần 500.000 binh sĩ chỉ riêng trong năm nay.

