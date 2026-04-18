Ông Trump yêu cầu NATO "vô dụng" tránh xa eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa chỉ trích liên minh quân sự NATO vì không hỗ trợ Washington trong cuộc chiến với Iran.

Ông Trump tiếp tục công kích NATO, nhấn mạnh rằng ông không cần sự giúp đỡ của liên minh này tại eo biển Hormuz, đồng thời cho rằng khối quân sự này “vô dụng khi cần thiết” trong cuộc xung đột với Iran.

Vào chiều 17/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố tuyến vận chuyển dầu khí chiến lược này đã được “mở hoàn toàn” cho tất cả các tàu thương mại trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon, dự kiến kết thúc vào tuần tới.

Chỉ một giờ sau, ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social xác nhận eo biển Hormuz đã mở cửa cho lưu thông, sau đó còn cho rằng Tehran đã đồng ý “sẽ không bao giờ đóng lại nữa”. Ông cũng nhấn mạnh rằng lệnh phong tỏa khu vực của Mỹ đối với các tàu Iran vẫn sẽ được duy trì cho đến khi các yêu cầu của Washington được đáp ứng.

Trong nhiều tuần, ông Trump đã chỉ trích các đồng minh châu Âu trong NATO vì không tham gia cuộc chiến với Iran, sau khi Tehran trên thực tế đã chặn tuyến đường biển này đối với các tàu thuộc những quốc gia mà họ coi là thù địch. Tổng thống Mỹ thậm chí còn ám chỉ rằng Washington có thể rời khỏi liên minh quân sự này.

Thành viên NATO là Pháp, quốc gia đã triển khai tàu sân bay chủ lực cùng một số tàu chiến tới Trung Đông trong thời gian xung đột, đã triệu tập một cuộc họp các nhà lãnh đạo châu Âu tại Paris vào thứ Sáu để thảo luận về tình hình liên quan đến việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Thủ tướng Anh Keir Starmer, đồng chủ trì cuộc họp cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cho biết London và Paris sẽ khởi động một “nhiệm vụ đa quốc gia nhằm bảo vệ tự do hàng hải ngay khi điều kiện cho phép”.

Ông Trump trước đó cũng đã cáo buộc ông Starmer là một “người bạn thời vụ” trong giai đoạn đầu của xung đột Iran. Trả lời phỏng vấn với Sky News hôm thứ Tư trong tuần, Tổng thống Mỹ ám chỉ ông có thể xem xét lại thỏa thuận thương mại mà Washington đã ký với London năm ngoái — thỏa thuận giúp Anh tạm thời tránh được các mức thuế mà ông áp đặt.

Theo RT