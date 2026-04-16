Ukraine sản xuất và đưa vào tham chiến nhiều loại xe robot chiến đấu mới

Với các hệ thống robot đa dạng, Ukraine hướng tới mục đích nâng cao hiệu quả chiến đấu, đẩy nhanh tiến trình và giảm thiệt hại nhân mạng trong xung đột.

Hôm 14/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội nước này đã chiếm được một vị trí của Nga chỉ bằng robot chiến đấu mà không cần sự tham gia của bộ binh, lập kỷ lục mới trong lịch sử chiến tranh. Tuy thông tin này chưa được phía Nga đưa ra bình luận, nhưng có một thực tế là Ukraine đã sản xuất và đưa vào sử dụng nhiều hệ thống robot chiến đấu mặt đất với chủng loại đa dạng hơn hẳn Nga.

Cùng ngày 14/4, quân đội Ukraine tiết lộ, các nhiệm vụ của robot chiến đấu đã tăng dần, với tháng 3 chứng kiến ​​mức tăng 50% so với tháng 2.

Chủng loại và chức năng đa dạng

Tên của các hệ thống robot này, bao gồm "Ratel", "Termit", "Ardal", "Rys", "Zmii", "Protector" và "Volya". Chức năng của chúng bao gồm robot cảm tử, robot rà phá bom mìn, và các loại xe mặt đất không người lái với nhiều kích cỡ khác nhau, có khả năng vận chuyển binh lính bị thương và vật tư, đồng thời mang theo vũ khí.

Công ty Ratel cung cấp nhiều dòng sản phẩm mang tên hãng. Ratel S là một loại robot cảm tử, được điều khiển từ xa, có khả năng mang theo mìn chống tăng, đạn cối hoặc bom, di chuyển đến các công trình trọng yếu của đối phương và sau đó tự hủy. Ratel H có thể kéo theo trọng lượng tới 1.500 kg và được trang bị đèn pha hồng ngoại và camera nhìn đêm, cho phép nó hoạt động vào ban đêm.

Xe không người lái bánh xích Termit đa năng. Ảnh: Creaders.

Termit là loại xe mặt đất không người lái bánh xích chịu trách nhiệm vận chuyển vật tư, thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và cung cấp chất nổ để hỗ trợ các hoạt động chiến đấu trong các khu vực xung đột. Nó có tải trọng tối đa 300 kg, thân xe thấp, thiết kế bánh xích và phân bổ trọng lượng tối ưu, cho phép nó hoạt động trên nhiều địa hình khác nhau. Hệ thống pin đảm bảo nó có thể di chuyển liên tục mấy chục km.

Xe chiến đấu tự hành Ardal được trang bị pháo robot Burya. Ảnh: Creaders,

Ardal là xe tự hành mặt đất bánh xích với tốc độ tối đa 14 km/h và khả năng tải trọng 250 kg. Xe được trang bị tháp pháo robot Burya, nó có thể tấn công các mục tiêu trong phạm vi hoạt động 40-50 km.

Xe tự hành Rys Pro được sử dụng vận chuyển vật tư và thương binh. Ảnh: Creaders.

Rys Pro là xe tự hành mặt đất với tải trọng tối đa 250 kg, tầm hoạt động 18-20 km, và được trang bị camera kỹ thuật số có chế độ ngày và đêm. Quân đội Ukraine đã sử dụng Rys Pro để vận chuyển vật tư tiếp tế và cứu hộ những binh sĩ bị thương ở chân không thể đi lại.

Xe tự hành rà phá bom mìn Zmii. Ảnh: Creaders.

Zmii (Zmiy) là xe robot không người lái rà phá bom mìn, có khả năng loại bỏ mảnh đạn và chất nổ, rà phá được 2,5 ha mỗi ngày. Người vận hành có thể điều khiển nó từ khoảng cách 2,9 km. Nó có trọng lượng nhẹ và giá thành thấp hơn so với các sản phẩm tương tự.

Xe tự hành đa dụng Protector. Ảnh: Creaders.

Protector là xe tự hành mặt đất có khả năng chở 700 kg, được trang bị động cơ đốt trong mạnh mẽ và lốp chống xẹp, với bán kính hoạt động 400 km. Nó có thể được sử dụng để vận chuyển đạn dược và thiết bị, sơ tán người bị thương, làm nền tảng cho các trạm vũ khí robot, tác chiến điện tử di động, thu thập tình báo tín hiệu và thiết bị tình báo điện tử.

Xe vận tải tự hành Volya-E. Ảnh: Creaders.

Volya-E là loại xe mặt đất không người lái bánh xích, được điều khiển từ xa trong phạm vi 3 km, với tốc độ tối đa 12 km/h. Nó có thể chở đạn dược và vật tư, tải thương, đã từng hỗ trợ sơ tán 20 binh sĩ bị thương. Do kích thước và trọng lượng tương đối nhỏ, nó có thể được vận chuyển tới khu vực chiến sự bằng các xe địa hình.

Một bước ngoặt hướng tới xung đột không thương vong

Một số nhà bình luận quân sự Trung Quốc đã chỉ ra rằng mặc dù quân đội Nga cũng đang phát triển các phương tiện không người lái mặt đất, nhưng quy mô nhỏ hơn so với quân đội Ukraine. Chiến thuật này không chỉ giảm thương vong mà những cỗ máy không biết mệt mỏi còn đẩy nhanh tốc độ chiến tranh, gây áp lực liên tục 24 giờ, gây căng thẳng tâm lý rất lớn cho đối phương,

Hơn nữa, Ukraine đã chứng minh rằng ngay cả các quốc gia có quy mô trung bình khi đối đầu với nước lớn cũng có thể tìm thấy lợi thế bất đối xứng thông qua đổi mới công nghệ. Xe robot chiến đấu có thể đánh chiếm trận địa, hỗ trợ hậu cần, chiến tranh đường phố và đột phá trên địa hình phức tạp, giúp tạo nên một bước ngoặt hướng tới chiến thắng không thương vong.

Theo Creaders