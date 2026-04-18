ĐHĐCĐ MB: Hơn 1.500 cổ đông tham dự, không còn hỗ trợ "phong bì" 500.000 đồng

Với sự tham dự của hơn 1.500 cổ đông, ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Ngân hàng MB diễn ra trong bối cảnh nhà băng không còn áp dụng chính sách hỗ trợ 500.000 đồng/người như các năm trước.

Sáng 18/4, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 tại Hà Nội.

Theo công bố của MB, đại hội có sự tham gia hơn 1.500 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự, tương đương hơn 64,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết, đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Toàn cảnh đại hội MB. Ảnh: Hoàng Dung.

Đáng chú ý, ngân hàng chính thức không hỗ trợ chi phí đi lại và ăn trưa cho cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026, khác với thông lệ một số năm gần đây.

"MB không triển khai hỗ trợ chi phí đi lại, ăn trưa tới các cổ đông như những năm gần đây do số lượng đăng ký lớn", thông báo của nhà băng gửi cổ đông.

MB cho biết vẫn kỳ vọng nhận được sự đồng hành, ủng hộ và đóng góp ý kiến từ các cổ đông tại đại hội năm nay.

Ngân hàng cũng nhấn mạnh ĐHĐCĐ thường niên là diễn đàn quan trọng để cổ đông nắm bắt tình hình hoạt động, cũng như tham gia quyết định các vấn đề chiến lược của doanh nghiệp.

Những năm trước đó, cổ đông tham dự đại hội sẽ được hỗ trợ chi phí 500.000 đồng/người. Khoản hỗ trợ này là một trong những yếu tố khiến số lượng cổ đông tham dự đại hội tại MB là rất đông.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, ngân hàng ghi nhận hơn 4.700 cổ đông tham dự, ước tính số tiền hỗ trợ lên tới hơn 2,3 tỷ đồng.

Tài liệu gửi cổ đông năm nay không còn phong bì hỗ trợ chi phí 500.000 đồng như mọi năm. Ảnh: Hoàng Dung.

Mục tiêu lãi gần 40.000 tỷ đồng

Năm 2026, MB đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất xấp xỉ 39.500 tỷ đồng. Theo kế hoạch, lợi nhuận dự kiến tăng khoảng 15% so với năm 2025. Năm ngoái, nhà băng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 34.268 tỷ đồng.

Tổng tài sản dự kiến tăng 28%, huy động vốn tăng 30%, Dư nợ tín dụng tăng khoảng 30% (đảm bảo theo giới hạn Ngân hàng Nhà nước). Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát không quá 1,5%. Các chỉ tiêu hiệu quả dự kiến: ROE (20-21%), ROA (2%), CIR từ 28% trở xuống.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của MB. Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Tại đại hội, MB dự kiến xin cổ đông về việc tăng vốn điều lệ. Ngân hàng dự kiến tăng vốn từ 80.550 tỷ đồng, thêm 22.137 tỷ đồng lên tối đa 102.687 tỷ đồng. Để thực hiện, ngân hàng sẽ triển khai phát hành cổ phiếu theo 3 cấu phần.

Cấu phần thứ nhất là phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15%, tương ứng sử dụng 12.082 tỷ đồng từ lợi nhuận giữ lại.

Cấu phần thứ hai là chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10%. MB dự kiến phát hành 805,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về 8.055 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Cấu phần thứ ba là chào bán riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu nhằm tăng thêm 2.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Trong đó bao gồm 62 triệu cổ phiếu thuộc kế hoạch năm 2025 đã được thông qua và 138 triệu cổ phiếu phát hành bổ sung. Giá chào bán sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính riêng lẻ tại thời điểm gần nhất trước khi HĐQT phê duyệt phương án chi tiết.

Cùng với kế hoạch tăng vốn, MB cũng trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ cổ tức 25%, tương ứng giá trị hơn 20.130 tỷ đồng.

Cụ thể, ngân hàng chi khoảng 12.080 tỷ đồng để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% và khoảng 8.000 tỷ đồng để chi trả bằng tiền mặt tỷ lệ 10%. Nguồn chi trả được MB lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2025 (21.234 tỷ đồng).