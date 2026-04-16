Tổng thống Putin xem xét đề xuất đưa uranium của Iran tới Nga để chấm dứt chiến tranh

Tổng thống Nga sẵn sàng nhận uranium làm giàu của Iran nhằm giảm căng thẳng, trong khi Mỹ và Israel duy trì áp lực, Iran khẳng định quyền năng lượng hòa bình.

Mỹ và Israel gây sức ép buộc Iran giao nộp uranium làm giàu, coi đó là điều kiện tiên quyết để chấm dứt chiến tranh; Iran kiên quyết từ chối, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng đưa ra giải pháp tháo gỡ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15/4 cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn báo India Today, Tổng thống Putin nói sẵn sàng xem xét lại đề xuất đưa uranium làm giàu của Iran sang Nga.

Ông Peskov cho biết Nga từng bày tỏ sẵn sàng tiếp nhận lượng uranium này, coi đây là một “giải pháp khá tốt”, nhưng phía Mỹ đã từ chối đề xuất. Ông cũng nhấn mạnh rằng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) chưa từng xác nhận Iran có ý định phát triển vũ khí hạt nhân.

Theo RT, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cùng ngày cho biết Nga sẵn sàng đóng vai trò trong việc giải quyết vấn đề uranium làm giàu của Iran theo cách mà Tehran có thể chấp nhận.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố Mỹ và Israel coi việc loại bỏ lượng uranium này khỏi Iran là điều kiện tiên quyết để chấm dứt chiến tranh.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 14/4 tuyên bố rằng “cuộc chiến 12 ngày” năm 2025 cùng các chiến dịch quân sự gần đây đã “phá hủy chương trình hạt nhân và khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran”. Ông cho rằng vấn đề còn lại là uranium đã được làm giàu, và Mỹ cùng Israel đã coi việc loại bỏ lượng uranium này khỏi Iran là điều kiện tiên quyết để chấm dứt xung đột.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani ngày 15/4 tuyên bố rằng các quyền hợp pháp của Iran theo luật pháp quốc tế là không thể đem ra đàm phán. Quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình không phải do bất kỳ ai ban phát, và cũng không thể bị tước bỏ dưới áp lực hay trong chiến tranh.

Ông nhấn mạnh quyền này xuất phát từ tư cách thành viên của Iran trong Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, và chừng nào Iran còn là thành viên, nước này có quyền được hưởng các lợi ích từ hiệp ước.

Tuy vậy, phía Iran cũng cho biết vẫn có thể đối thoại về mức độ và hình thức làm giàu uranium, nhưng đồng thời khẳng định nước này phải được tiếp tục hoạt động làm giàu uranium theo nhu cầu của mình.

