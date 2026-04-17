Chi phí chiến tranh Iran có thể chạm 58 tỷ USD, ngành dầu khí thiệt hại nặng nề

Các cuộc không kích của Mỹ và Israel cùng với các đòn đáp trả của Tehran đang đẩy chi phí thiệt hại đối với các cơ sở dầu khí lên gần 50 tỷ USD, theo dự báo của Rystad Energy.

Cuộc chiến Mỹ – Israel nhằm vào Iran có thể khiến chi phí sửa chữa trong khu vực Trung Đông lên tới 58 tỷ USD, trong đó riêng các cơ sở dầu khí chiếm khoảng 50 tỷ USD, theo một phân tích do công ty nghiên cứu năng lượng này công bố.

Tuy nhiên, báo cáo nhấn mạnh rằng trở ngại lớn nhất không phải là nguồn vốn, mà là năng lực toàn cầu hạn chế trong việc cung cấp thiết bị chủ chốt và dịch vụ kỹ thuật, điều có thể khiến quá trình sửa chữa kéo dài nhiều năm.

Ước tính mới của Rystad tăng mạnh so với dự báo ban đầu 25 tỷ USD được đưa ra ba tuần trước đó, phản ánh phạm vi thiệt hại rộng hơn trước khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực vào ngày 8/4.

Ông Karan Satwani, chuyên gia phân tích cấp cao của Rystad, cho biết: “Công tác sửa chữa không tạo ra năng lực mới. Nó chỉ tái phân bổ năng lực hiện có, và sự tái phân bổ đó sẽ thể hiện qua việc trì hoãn các dự án và gây áp lực lạm phát vượt ra ngoài Trung Đông”.

Ông nhấn mạnh thêm: “Con số 58 tỷ USD chỉ là phần nổi. Những tác động lan tỏa tới tiến độ đầu tư năng lượng trên toàn cầu có thể cũng nghiêm trọng không kém”.

Rystad cho biết tổng chi tiêu sửa chữa có khả năng lên tới mức trung bình khoảng 46 tỷ USD, trong đó các cơ sở lọc dầu và hóa dầu chiếm phần lớn nhất do quy mô và mức độ phức tạp của thiệt hại. Các cơ sở công nghiệp, điện lực và khử mặn có thể làm tăng thêm từ 3 đến 8 tỷ USD, với thời gian phục hồi khác nhau tùy thuộc vào năng lực triển khai và hạn chế chuỗi cung ứng ở từng quốc gia.

Iran là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất, với chi phí có thể lên tới 19 tỷ USD cho các cơ sở xử lý khí, lọc dầu và hạ tầng xuất khẩu, theo công ty này. Trong khi đó, tác động đối với Qatar được đánh giá là tập trung hơn nhưng phức tạp về kỹ thuật, chủ yếu tại trung tâm LNG Ras Laffan, nơi các hoạt động sửa chữa có thể trùng với các dự án mở rộng đang triển khai.

Tehran dự kiến sẽ yêu cầu bồi thường từ 5 quốc gia Arab – Bahrain, Jordan, Qatar, UAE và Arab Saudi – liên quan đến thiệt hại từ cuộc đối đầu quân sự mới nhất, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani nói với hãng Tasnim. Ông cho rằng các quốc gia này đã đóng vai trò “đồng tham gia” cùng Mỹ và Israel và vi phạm nghĩa vụ đối với Iran.

Tuần trước, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran báo cáo rằng 125.630 công trình dân sự đã bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến, bao gồm 100.000 nhà ở, trong đó một số bị phá hủy hoàn toàn. Báo cáo cũng ghi nhận thiệt hại đối với 23.500 cơ sở thương mại, 339 cơ sở y tế, 32 trường đại học, 857 trường học và 20 trung tâm của Hội.

Người đứng đầu tổ chức, ông Pir Hossein Kolivand, nhấn mạnh rằng khoảng 15 cơ sở hậu cần lớn, bao gồm kho nhiên liệu, sân bay và máy bay dân dụng, đã bị tấn công, cho thấy mức độ gián đoạn rộng khắp đối với hệ thống giao thông, năng lượng và các dịch vụ công.

Theo RT