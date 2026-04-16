Ảnh hiếm B-21 Raider lộ diện rõ nhất từ trước tới nay, hé lộ năng lực thật

Hình ảnh mới của B-21 Raider cho thấy thiết kế tàng hình và khả năng tiếp nhiên liệu trên không, hé lộ thêm năng lực của siêu oanh tạc cơ chiến lược Mỹ.

Những hình ảnh mới nhất về chiếc oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider của Northrop Grumman đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới quân sự, khi lần đầu tiên công chúng có được góc nhìn rõ ràng hơn về thiết kế và hoạt động thực tế của loại máy bay được xem là “xương sống” tương lai của không quân Mỹ.

Loạt ảnh và video mới cho thấy B-21 Raider thực hiện hoạt động tiếp nhiên liệu trên không – một cột mốc quan trọng trong quá trình thử nghiệm, đồng thời cũng là lần hiếm hoi cấu trúc bên ngoài của máy bay được quan sát ở khoảng cách gần. Những hình ảnh này được đánh giá là “cái nhìn rõ nhất từ trước tới nay” về mẫu oanh tạc cơ tuyệt mật này.

Lộ diện rõ hơn thiết kế tàng hình

Các khung hình mới đã hé lộ nhiều chi tiết quan trọng trong thiết kế của B-21 Raider, đặc biệt là phần cửa hút gió động cơ và thân máy bay dạng “cánh bay” (flying wing). Đây là cấu trúc vốn được tối ưu để giảm tiết diện phản xạ radar, giúp máy bay khó bị phát hiện hơn khi xâm nhập không phận đối phương.

So với những hình ảnh công bố trước đó, lần lộ diện này cho thấy rõ hơn cách các cửa hút gió được “giấu” sâu vào thân máy bay – một thiết kế nhằm hạn chế tín hiệu hồng ngoại và radar từ động cơ. Đây là một trong những yếu tố then chốt quyết định khả năng tàng hình thực tế của một oanh tạc cơ thế hệ mới.

Theo các tài liệu kỹ thuật và phân tích từ giới quốc phòng, thiết kế của B-21 Raider tiếp nối triết lý của Northrop B-2 Spirit nhưng được tối ưu hơn về khả năng tàng hình và hiệu quả vận hành. Máy bay sử dụng cấu trúc khí động học liền khối, giảm thiểu các cạnh và góc phản xạ radar, đồng thời được cho là tích hợp lớp phủ hấp thụ sóng radar tiên tiến.

Thử nghiệm trên không và bước tiến quan trọng

Việc tiếp nhiên liệu trên không – chi tiết được ghi lại trong loạt hình ảnh mới – là một bước quan trọng để chứng minh khả năng hoạt động tầm xa của B-21 Raider. Điều này cho thấy chương trình phát triển đang tiến triển đúng hướng và tiến gần hơn tới giai đoạn triển khai thực tế.

Theo dữ liệu công khai, B-21 Raider được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tấn công tầm xa, bao gồm cả mang vũ khí thông thường và hạt nhân. Máy bay dự kiến sẽ thay thế dần các dòng oanh tạc cơ cũ của Mỹ như B-1B và B-2, trở thành trụ cột trong chiến lược răn đe của Washington trong nhiều thập kỷ tới.

Không chỉ là một chiếc máy bay

Giới phân tích cho rằng ý nghĩa của B-21 Raider vượt xa một chương trình vũ khí đơn lẻ. Theo các đánh giá từ giới quốc phòng Mỹ, đây là một phần trong chiến lược chuẩn bị cho các kịch bản xung đột cường độ cao, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh giữa Mỹ với các đối thủ lớn ngày càng gia tăng.

B-21 được thiết kế để hoạt động trong môi trường phòng không dày đặc, nơi các hệ thống radar và tên lửa hiện đại có thể đe dọa các loại máy bay thế hệ cũ. Khả năng tàng hình, kết hợp với hệ thống điện tử tiên tiến và kiến trúc số hóa, cho phép nó thích ứng nhanh với các mối đe dọa mới.

Theo các nguồn phân tích quốc phòng, máy bay này có thể đóng vai trò then chốt trong các chiến dịch xuyên phá hệ thống phòng không, mở đường cho các lực lượng khác – một nhiệm vụ vốn được xem là cực kỳ rủi ro trong chiến tranh hiện đại.

Cuộc đua oanh tạc cơ đang nóng lên

Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của B-21 Raider cũng diễn ra trong bối cảnh các quốc gia khác đang phát triển các mẫu oanh tạc cơ tàng hình của riêng mình. Trung Quốc, theo nhiều nguồn tin, đang theo đuổi dự án H-20, được kỳ vọng sẽ là đối trọng với các hệ thống của Mỹ.

Điều này cho thấy một xu hướng rõ ràng: cuộc đua về oanh tạc cơ tàng hình – từng chậm lại sau Chiến tranh Lạnh – đang trở lại với cường độ mới, phản ánh sự thay đổi trong môi trường an ninh toàn cầu.

Những bức ảnh mới của B-21 Raider có thể chỉ là một khoảnh khắc trong quá trình thử nghiệm, nhưng lại mang ý nghĩa lớn hơn nhiều. Chúng không chỉ giúp hé lộ phần nào thiết kế của một trong những vũ khí tối mật nhất của Mỹ, mà còn gửi đi tín hiệu về hướng đi chiến lược của Washington trong tương lai.

Khi một chương trình như B-21 dần lộ diện rõ hơn, điều đó không chỉ nói về tiến độ kỹ thuật, mà còn phản ánh cách Mỹ đang chuẩn bị cho những kịch bản xung đột có thể định hình trật tự an ninh toàn cầu trong những năm tới.

Theo IE, National Interest