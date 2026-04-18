Elon Musk nêu "cách chống mất việc do AI" khiến giới kinh tế học giật mình

Elon Musk đề xuất chính phủ chi trả thu nhập cao cho người dân để ứng phó với thất nghiệp do AI, nhưng ý tưởng này vấp phải nhiều tranh cãi từ giới kinh tế.

Tỷ phú Elon Musk đã gây chú ý trong hôm 17/4 khi đề xuất rằng chính phủ liên bang nên chi trả cho người dân một khoản “thu nhập cao phổ quát” như cách tốt nhất để đối phó với tình trạng mất việc làm do AI gây ra.

“Thu nhập cao phổ quát thông qua các khoản chi trả từ chính phủ liên bang là cách tốt nhất để xử lý tình trạng thất nghiệp do AI gây ra,” Musk viết trong một bài đăng trên nền tảng X do chính ông sở hữu, ngay sau nửa đêm thứ Sáu.

Đề xuất này, hiện vẫn được ghim ở đầu trang tài khoản X của ông, cũng bác bỏ quan điểm cho rằng các khoản chi trả như vậy sẽ gây ra lạm phát.

“AI/robot sẽ tạo ra hàng hóa và dịch vụ vượt xa mức tăng của cung tiền, vì vậy sẽ không có lạm phát,” ông viết.

Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế không đồng tình.

“Ông ấy sai hoàn toàn về điều này,” ông Sanjeev Sanyal, cựu cố vấn kinh tế trưởng của Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ, viết.

“AI chắc chắn sẽ gây ra xáo trộn, nhưng giống như mọi công nghệ, nó cũng sẽ tạo ra việc làm và cơ hội mới trong trung hạn. AI và robot cũng sẽ không tạo ra lượng hàng hóa và dịch vụ vượt quá tiền hoặc nhu cầu đến mức không có lạm phát,” ông viết trên X.

“Thu nhập cao phổ quát của Elon Musk sẽ khiến bất kỳ chính phủ nào áp dụng nó bị phá sản,” ông kết luận.

Một người hoài nghi khác, ông Pratyush Rai, đồng sáng lập và CEO của Merlin AI, cũng đồng tình.

“Phép tính cơ bản của UHI (Thu nhập cao phổ quát) không hợp lý. Nếu ai cũng nhận được một khoản thu nhập cao, mọi người sẽ cạnh tranh cho cùng một số nhà ở, đất đai, trường học và lối sống,” ông viết trên X.

Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến cho rằng ý kiến của Musk có thể có giá trị nhất định.

Cựu ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Andrew Yang bày tỏ sự ủng hộ thận trọng. Ông Yang, người từng phổ biến ý tưởng Thu nhập cơ bản phổ quát (UBI) trong chiến dịch tranh cử năm 2020, viết trên X: “Rõ ràng AI cuối cùng sẽ tài trợ cho thu nhập phổ quát. Hãy biến điều đó thành hiện thực càng sớm càng tốt.”

Thu nhập cao phổ quát (UHI) là một bước tiến xa hơn đáng kể so với UBI của ông Yang. Trong khi UBI nhằm hỗ trợ các nhu cầu cơ bản của một người trong khi họ vẫn tiếp tục làm việc, thì nhiều người ủng hộ UHI cho rằng cần tiến tới việc loại bỏ hoàn toàn nhu cầu phải lao động.

