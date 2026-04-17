Xe thiết giáp 5 tấn được thả từ máy bay, Đức thử nghiệm năng lực mới

Chiếc Wiesel nhỏ gọn, vốn đã đủ nhẹ để vận chuyển bằng trực thăng, được thả bằng 3 chiếc dù và tiếp đất bằng các túi khí hấp thụ lực để có thể nhanh chóng triển khai.

Lực lượng đổ bộ đường không của Đức đã thử nghiệm thành công việc thả xe thiết giáp siêu nhẹ Wiesel từ máy bay vận tải Airbus A400M.

Các cuộc thử nghiệm, được quân đội Đức công bố, đánh dấu lần đầu tiên phương tiện bánh xích nhỏ gọn này được triển khai bằng dù, mở ra khả năng triển khai nhanh hơn và linh hoạt hơn trong các hoạt động tương lai.

Thử nghiệm thả đổ bộ đường không đầu tiên hoàn tất

Các cuộc thử nghiệm gần đây có sự tham gia của Trung tâm Kỹ thuật và Đảm bảo Khả năng bay của Đức cùng Lữ đoàn Đổ bộ Đường không số 1. Trong buổi trình diễn, chiếc Wiesel được đưa vào máy bay A400M bằng một hệ thống lồng chuyên dụng, kết hợp với bộ dù ATAX do công ty IrvinGQ có trụ sở tại Anh phát triển.

Khi đã ở trên không, phương tiện được đẩy ra khỏi cửa sau của máy bay và hạ xuống bằng 3 chiếc dù. Hệ thống sử dụng các túi khí tái sử dụng đặt dưới lồng để hấp thụ lực khi tiếp đất. Sau khi chạm đất, binh sĩ có thể nhanh chóng lái phương tiện rời khỏi pallet mà không cần các bước thiết lập phức tạp.

Quân đội Đức cho biết hệ thống này được thiết kế để đưa Wiesel xuống trong phạm vi khoảng 650 feet (khoảng 200 m) so với khu vực hạ cánh định trước. Mức độ chính xác này rất quan trọng trong các kịch bản triển khai nhanh, nơi thời gian và vị trí có thể quyết định thành công của nhiệm vụ.

Phương tiện nhỏ gọn với khả năng cơ động đặc biệt

Wiesel, có nghĩa là “chồn”, từ lâu đã được đánh giá cao nhờ kích thước nhỏ và tính linh hoạt. Được phát triển từ những năm 1970 nhằm cung cấp thêm hỏa lực cho lực lượng đổ bộ đường không, phương tiện này bắt đầu được đưa vào biên chế từ giữa những năm 1980. Hơn 340 chiếc đã được sản xuất, tiếp theo là khoảng 180 biến thể nâng cấp Wiesel 2 vào đầu những năm 2000.

Được trang bị động cơ diesel bốn xi-lanh tiêu chuẩn của Volkswagen, phương tiện có thể đạt tốc độ trên 40 dặm/giờ (64 km/giờ) và tầm hoạt động khoảng 120 dặm (193 km). Dù có khả năng đáng kể, trọng lượng của nó dưới 5 tấn, nhẹ hơn nhiều so với nhiều xe thiết giáp hiện đại, bao gồm cả các mẫu Humvee được gia cố có thể vượt quá 6 tấn.

Kích thước nhỏ gọn giúp phương tiện dễ dàng vận chuyển bằng đường không. Hai chiếc có thể được chở bằng trực thăng CH-53, trong khi ít nhất một chiếc có thể được vận chuyển bằng CH-47. Một máy bay A400M có thể chở tối đa bốn chiếc Wiesel, dù số lượng có thể thả dù cùng lúc vẫn chưa được làm rõ.

Thu hẹp khoảng trống năng lực tồn tại đã lâu

Cho đến nay, Đức chưa có khả năng thả trực tiếp các phương tiện thiết giáp vào khu vực tác chiến. Lực lượng đổ bộ đường không phải chiếm giữ đường băng trước khi các thiết bị nặng hơn có thể được vận chuyển bằng máy bay hoặc trực thăng. Sự chậm trễ này thường khiến lính dù không có sự hỗ trợ thiết giáp ngay lập tức.

Các thử nghiệm thả dù thành công đã thay đổi điều đó. Với năng lực này, binh sĩ và phương tiện của họ có thể được triển khai trực tiếp vào các khu vực tranh chấp mà không cần phụ thuộc vào hạ tầng sẵn có. Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian phản ứng và tăng tính linh hoạt trong tác chiến.

Dù Wiesel chỉ cung cấp lớp giáp nhẹ, nó vẫn có khả năng bảo vệ trước mảnh văng và hỏa lực vũ khí bộ binh. Tuy nhiên, các mối đe dọa hiện đại như drone và đạn bay lảng vảng vẫn là một vấn đề đáng lo ngại. Kích thước nhỏ và khả năng cơ động có thể giúp giảm mức độ bị phát hiện trên chiến trường, nhưng nó vẫn dễ bị tổn thương như bất kỳ nền tảng thiết giáp nào khác.

Mở rộng vai trò và các hệ thống tương lai

Gia đình Wiesel bao gồm nhiều biến thể khác nhau. Phiên bản phổ biến nhất là mẫu trinh sát được trang bị pháo 20 mm và súng máy 7,62 mm. Các biến thể khác bao gồm cấu hình chống tăng trang bị tên lửa Spike, thay thế cho các hệ thống TOW cũ hơn.

Nhiệm vụ phòng không cũng được đảm nhiệm bởi các phiên bản chuyên biệt như hệ thống Ozelot, mang theo tên lửa Stinger và có các phương tiện hỗ trợ trang bị radar. Các cấu hình bổ sung còn bao gồm xe mang cối 120 mm, xe chỉ huy, xe cứu thương và phương tiện hỗ trợ công binh.

Hiện vẫn chưa rõ những biến thể nào sẽ được phê duyệt cho hoạt động thả dù do sự khác biệt về trọng lượng và độ nhạy của trang bị. Tuy nhiên, hệ thống ATAX cũng có thể cho phép triển khai các phương tiện hạng nhẹ khác, bao gồm nền tảng cơ động đường không Caracal sắp ra mắt và các hệ thống mặt đất không người lái trong tương lai.

Theo IE