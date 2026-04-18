Apple Music trên iOS 26 cải tiến giao diện và tính năng ghim bài hát giúp lái xe an toàn hơn

Apple Music trên iOS 26 ra mắt giao diện Liquid Glass cùng tính năng ghim mục yêu thích giúp người dùng truy cập nhanh và lái xe an toàn hơn khi sử dụng CarPlay.

Apple vừa thực hiện một cuộc đại tu thiết kế quy mô lớn cho ứng dụng Apple Music trên hệ điều hành iOS 26. Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là giao diện người dùng Liquid Glass mới mẻ được giới thiệu ngay từ phiên bản thử nghiệm đầu tiên mang lại trải nghiệm thị giác mượt mà và hiện đại.

Bên cạnh diện mạo mới, Apple cũng bổ sung hàng loạt tính năng hữu ích như khả năng dịch lời bài hát trực tiếp và hỗ trợ người dùng cải thiện cách phát âm. Tính năng AutoMix cũng gây ấn tượng mạnh khi cho phép chuyển tiếp giữa các bài hát một cách liền mạch mà không bị ngắt quãng tạo nên không gian âm nhạc liên tục.

Tuy nhiên, một trong những thay đổi nhận được nhiều sự ủng hộ nhất từ phía người dùng chính là khả năng ghim các mục yêu thích lên đầu phần thư viện. Mặc dù tính năng này giúp truy cập nhanh các bản nhạc yêu thích trên iPhone, nhưng giá trị thực sự của nó lại tỏa sáng nhất khi người dùng sử dụng Apple Music thông qua hệ thống CarPlay trong ô tô.

Hiện tại, CarPlay đã hỗ trợ điều khiển âm nhạc qua giọng nói với Siri hoặc thao tác chạm trên màn hình và phím bấm trên vô lăng. Dẫu vậy, việc hỗ trợ ghim nhạc trên iOS 26 giúp thao tác phát nhạc trở nên đơn giản hơn bao giờ hết chỉ với một lần chạm. Điều này giúp việc quản lý âm nhạc trở nên an toàn hơn đáng kể cho người lái xe đặc biệt là những người thường xuyên nghe các nghệ sĩ hoặc danh sách phát cố định.

Cơ chế hoạt động của tính năng này khá tương đồng với việc ghim các cuộc hội thoại trong ứng dụng tin nhắn. Người dùng có thể ghim tối đa sáu mục bao gồm bài hát, album, danh sách phát hoặc nghệ sĩ lên đầu menu thư viện. Để thiết lập, bạn chỉ cần nhấn giữ vào mục mong muốn trong ứng dụng Music trên iPhone và chọn tùy chọn ghim.

Sau khi hoàn tất, các biểu tượng ghim sẽ tự động xuất hiện tại vị trí cao nhất trong trình đơn thư viện trên màn hình CarPlay của xe hơi. Người dùng có thể linh hoạt thay đổi các mục ghim này trước mỗi chuyến đi dài để đảm bảo những giai điệu mới nhất luôn sẵn sàng ngay trong tầm tay.

Để tối ưu hóa sự an toàn khi lái xe, các chuyên gia khuyên người dùng nên tinh chỉnh thêm tùy chọn hành động khi chạm vào biểu tượng ghim. Thay vì để mặc định là dẫn đến danh sách phát, bạn nên chuyển sang chế độ phát ngay hoặc phát ngẫu nhiên trong phần cài đặt trên iPhone. Thao tác này giúp loại bỏ bước chạm thứ hai trên màn hình xe hơi giúp tài xế tập trung hơn vào lộ trình phía trước.

Ngoài ra, việc duy trì kết nối internet khi di chuyển qua các vùng nhiễu sóng cũng là một thách thức đối với việc nghe nhạc trực tuyến. Apple đã giải quyết vấn đề này bằng tính năng tự động tải xuống các mục đã ghim. Người dùng chỉ cần kích hoạt tùy chọn tải xuống mục ghim trong phần cài đặt ứng dụng Music để hệ thống tự động lưu trữ nhạc vào bộ nhớ máy đảm bảo trải nghiệm âm thanh không bị gián đoạn dù ở bất cứ đâu.

Với những cải tiến đồng bộ từ giao diện đến tính năng thực dụng Apple Music trên iOS 26 không chỉ đơn thuần là một ứng dụng giải trí mà còn trở thành một trợ lý âm nhạc thông minh. Việc kết hợp giữa tính thẩm mỹ của Liquid Glass và sự tiện lợi của các biểu tượng ghim đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho trải nghiệm âm thanh trên xe hơi giúp mỗi chuyến hành trình trở nên thú vị và an toàn hơn.

Theo BGR

