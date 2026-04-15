Ukraine lần đầu chiếm trận địa Nga chỉ bằng robot và drone, binh sĩ đối phương đầu hàng

Ukraine tuyên bố lần đầu chiếm vị trí của Nga hoàn toàn bằng robot và drone mà không cần bộ binh, mở ra hình thái chiến tranh mới trên chiến trường.

Ukraine tuyên bố đã buộc binh sĩ Nga đầu hàng và chiếm được một vị trí chiến đấu hoàn toàn bằng các phương tiện không người lái, trong một chiến dịch được coi là lần đầu tiên xảy ra trong cuộc chiến kéo dài hơn hai năm qua.

Phát biểu ngày 14/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: “Lần đầu tiên trong lịch sử cuộc chiến này, một vị trí của đối phương đã bị chiếm giữ hoàn toàn bởi các nền tảng không người lái – gồm robot mặt đất và drone trên không.”

Theo ông, chiến dịch được thực hiện mà “không có bất kỳ tổn thất nào về phía Ukraine”, trong khi phía Nga đã buộc phải đầu hàng.

Nga chưa xác nhận hay bình luận nào về thông tin này.

Robot thay lính xông vào vùng nguy hiểm

Ông Zelensky cho biết trong ba tháng qua, các robot mặt đất của Ukraine đã thực hiện hơn 22.000 nhiệm vụ trên tiền tuyến.

Điều này đồng nghĩa với việc “hơn 22.000 lần sinh mạng được bảo vệ, khi robot tiến vào những khu vực nguy hiểm nhất thay cho binh sĩ”.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: “Đây là công nghệ cao đang bảo vệ giá trị cao nhất – sinh mạng con người.”

Trong số các hệ thống được sử dụng có nhiều loại robot chiến trường như Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmiy, Protector và Volia.

So với trước đó, tốc độ triển khai robot đã tăng vọt. Theo Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi, trong 6 tháng trước tháng 12/2025, các robot mặt đất chỉ thực hiện khoảng 2.000 nhiệm vụ — chưa bằng 1/10 con số hiện nay.

Chiến tranh đang đổi khác

Việc Ukraine tăng cường sử dụng drone và robot phản ánh thực tế họ phải đối mặt với sự thiếu hụt nhân lực và vũ khí trong cuộc chiến với Nga.

Để bù đắp, Kiev đã phát triển mạnh các hệ thống không người lái sản xuất trong nước, từ drone trinh sát, drone tấn công cho tới robot mặt đất đa nhiệm.

Theo Business Insider, drone hiện đóng vai trò then chốt trong chiến tranh Ukraine, với ông Zelensky từng tuyên bố chúng gây ra tới 90% tổn thất trên tiền tuyến của Nga.

Không chỉ trinh sát, các hệ thống này còn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác như:

vận chuyển đạn dược

sơ tán thương binh

rải mìn

tấn công trực tiếp

tự hủy trong vị trí đối phương

Đáng chú ý, đã có nhiều trường hợp binh sĩ Nga đầu hàng trực tiếp trước drone hoặc robot, bằng cách giơ thông điệp qua camera hoặc làm theo chỉ dẫn được thả từ trên không.

Máy bay không người lái đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến của Ukraine và đứng sau phần lớn các cuộc tấn công của họ nhằm vào Nga. Ảnh: Getty.

Tín hiệu cho chiến tranh tương lai

Ông Oleg Fedoryshyn, Giám đốc R&D của công ty robot DevDroid của Ukraine, cho biết binh sĩ Nga đã nhiều lần đầu hàng trước các hệ thống drone do công ty phát triển.

Theo ông, hiệu quả cao nhất đạt được khi robot mặt đất phối hợp với drone trên không, cho phép vừa trinh sát vừa tấn công nhanh hơn.

Sự trỗi dậy của các hệ thống không người lái giá rẻ đang buộc nhiều quân đội trên thế giới phải thay đổi tư duy tác chiến.

Mỹ hiện đã bắt đầu thử nghiệm các chiến thuật sử dụng drone nhỏ lấy cảm hứng từ chiến trường Ukraine, đồng thời phát triển các hệ thống tấn công chi phí thấp tương tự những gì Nga từng triển khai.

Các nước NATO cũng đang điều chỉnh huấn luyện bộ binh, tăng cường tích hợp drone và robot vào chiến thuật chiến đấu.

Trong khi đó, Ukraine đang trở thành “phòng thí nghiệm chiến tranh hiện đại”, nơi những mô hình tác chiến mới được hình thành ngay trên tiền tuyến.

Như ông Zelensky nhận định: “Tương lai đã xuất hiện ngay trên chiến trường — và Ukraine đang xây dựng nó”.

Theo BI