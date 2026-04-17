Đô đốc Mỹ: “Không có đồng đội nào tốt hơn Israel”

Đô đốc Mỹ Brad Cooper cho biết liên minh với Israel và các nước Arab đã vượt mục tiêu quân sự trong chiến tranh Iran, giữa lúc tranh cãi chính trị gia tăng.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, đã ca ngợi Israel và các quốc gia Arab đặt căn cứ quân sự Mỹ là những đồng minh “xuất sắc” trong cuộc chiến với Iran. Ông đưa ra nhận định này trong bối cảnh có các báo cáo về khả năng diễn ra vòng đàm phán hòa bình thứ hai trong tuần này, khi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần dự kiến sẽ hết hạn vào thứ Tư.

Trong một cuộc họp báo cùng Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tại Lầu Năm Góc hôm thứ Năm, ông Cooper đã ca ngợi Jordan, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Kuwait và UAE là những “đồng đội xuất sắc”.

“Và không có đồng đội nào tốt hơn Israel,” ông Cooper nói thêm.

“Cùng nhau, bốn lực lượng không quân hàng đầu thế giới – Không quân Israel, Không quân Mỹ, cùng lực lượng không quân của Hải quân Mỹ và Thủy quân Lục chiến Mỹ – đã cùng nhau đạt được và vượt qua các mục tiêu quân sự của chúng tôi hết lần này đến lần khác,” ông Cooper cho biết.

Vị đô đốc cũng nhắc lại rằng ông đã gặp Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir, vào cuối tháng trước để đảm bảo hai nước vẫn “phối hợp chặt chẽ”.

Các nghị sĩ Đảng Dân chủ và một số thành viên Đảng Cộng hòa, cùng với cựu Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ Joe Kent, cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị Israel gây sức ép để phát động cuộc chiến chống Iran. Các quan chức Iran, bao gồm Ngoại trưởng Abbas Araghchi, lại mô tả cuộc xung đột này là việc ông Trump phản bội khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết” để phục vụ “Israel trên hết”.

Phát biểu cùng ông Cooper, ông Hegseth bác bỏ việc cuộc chiến đã bị Israel “áp đặt” lên ông Trump. “Tổng thống Trump tự đưa ra các quyết định về lợi ích của đất nước này và việc bảo vệ các lợi ích đó, sau đó làm việc với các đồng minh và đối tác – trong trường hợp này là Israel, quốc gia có ý chí và năng lực rất lớn, điều mà chúng tôi ghi nhận,” ông nói.

Ông Kent, người đã từ chức vào tháng trước để phản đối cuộc chiến, cho biết các cơ quan tình báo không thể xác nhận tuyên bố của ông Trump rằng Iran đang theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Theo RT