Ngày càng nhiều nước EU có lập trường phản đối Israel

Nhiều quốc gia EU như Bỉ, Slovenia, Tây Ban Nha hạn chế hoặc cấm vận xuất khẩu vũ khí đến Israel, phản ánh sự phản đối các hoạt động quân sự của nước này.

Bỉ tịch thu hai lô hàng thiết bị quân sự từ Anh sang Israel

Theo trang tin tức Anh Declassified UK, chính phủ Bỉ đã tịch thu hai lô hàng phụ tùng thiết bị quân sự vận chuyển từ Anh sang Israel và đã khởi động một cuộc điều tra hình sự.

Báo này cho biết, tháng trước, các quan chức hải quan Bỉ đã được thông báo về một lô hàng thiết bị quân sự đáng ngờ được vận chuyển từ Anh đến Israel qua sân bay Liège ở Bỉ. Một kỹ sư chuyên nghiệp sau đó đã kiểm tra lô hàng và phát hiện hệ thống điều khiển hỏa lực và phụ tùng thay thế cho máy bay quân sự.

Các tài liệu vận chuyển mà Declassified UK xem xét cho thấy hai lô hàng này đã đến sân bay Liège ở Bỉ từ Anh vào ngày 24/3, và ban đầu dự kiến ​​​​sẽ được vận chuyển đến Tel Aviv hai ngày sau đó bằng một chuyến bay chở hàng của hãng hàng không Challenge Airlines của Israel.

Mã xuất khẩu vũ khí của Anh liên quan đến các lô hàng này là ML10 và ML5, lần lượt liên quan đến máy bay quân sự và các bộ phận điều khiển hỏa lực.

Ông Adrian Dolimont, Thủ hiến vùng Wallonia của Bỉ, tuyên bố rằng hải quan đã nhanh chóng can thiệp và kiểm tra lô hàng sau khi nhận được thông báo từ tổ chức phi chính phủ Vredesactie (Hành động vì Hòa bình). Ông nói: "Lập trường của chúng tôi về các vấn đề liên quan đến Israel rất rõ ràng: chúng tôi sẽ không cấp phép cho các thiết bị có thể tăng cường khả năng quân sự của họ".

Các quan chức Bỉ từ chối nêu tên các công ty đã xuất khẩu vũ khí và đã khởi động một cuộc điều tra hình sự.

Biểu tình ở một số nước EU yêu cầu chính phủ chấm dứt vận chuyển vũ khí, khí quân sự tới Israel. Ảnh: Guancha.

Tuy nhiên, trang web đã giải mật cho thấy các lô hàng từ Anh đến Israel qua Liège được công ty hàng không vũ trụ Moog của Mỹ gửi; công ty này có một nhà máy ở Anh. Người phát ngôn của chính quyền địa phương trả lời rằng các khiếu nại ban đầu tập trung vào Moog và không phủ nhận rằng một số mặt hàng bị thu giữ có thể thuộc về công ty này.

Declassified UK cho biết Moog sản xuất bộ truyền động cho M-346, một loại máy bay được sử dụng để huấn luyện phi công Israel lái các máy bay chiến đấu tiên tiến, bao gồm F-35 và F-16. Bộ truyền động là những máy móc điều khiển chuyển động của các bộ phận khác và có thể được sử dụng để giúp điều khiển hướng bay của máy bay.

Được biết, vùng Wallonia của Bỉ đã cấm xuất khẩu vũ khí đạn dược sang Israel từ năm 2009. Năm 2025, Bỉ mở rộng lệnh cấm vận vũ khí ở cấp liên bang, bao gồm cả việc cấm vận chuyển vũ khí và các mặt hàng lưỡng dụng qua các cảng và sân bay. Cùng năm đó, Bỉ tham gia cùng Nam Phi trong vụ kiện diệt chủng chống lại Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ). Sau đó, Bỉ quyết định cấm máy bay chở vũ khí tới Israel sử dụng không phận Bỉ.

Israel bị phản đối ở nhiều quốc gia

Năm ngoái, các cuộc biểu tình đã nổ ra ở một số quốc gia châu Âu, với những người biểu tình yêu cầu chính phủ của họ ngừng vận chuyển vũ khí và thiết bị đến Israel.

Do các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza và Lebanon, một số quốc gia châu Âu đã hủy bỏ hoặc hạn chế buôn bán vũ khí với Israel.

Slovenia trở thành quốc gia EU đầu tiên thực hiện lệnh cấm hoàn toàn buôn bán vũ khí với Israel vào tháng 8 năm 2025. Tây Ban Nha đình chỉ tất cả các giấy phép xuất khẩu vũ khí mới vào tháng 10 năm 2023 và tiếp tục thực hiện lệnh cấm vận vũ khí toàn diện vào tháng 9 năm 2025.

Theo các báo cáo của truyền thông Italy ngày 14/4, Thủ tướng Italy Meloni tuyên bố tại một sự kiện rằng, trong bối cảnh hiện tại, Italy sẽ đình chỉ việc tự động gia hạn thỏa thuận quốc phòng với Israel. Thỏa thuận này có hiệu lực vào ngày 13/4/2016 và được gia hạn 5 năm một lần, bao gồm hợp tác quốc phòng, trao đổi thiết bị quân sự và nghiên cứu công nghệ.

Theo Guancha