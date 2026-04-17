Áo phao Titanic hiếm có lên sàn đấu giá, có thể đạt gần nửa triệu USD

Một chiếc áo phao từng thuộc về người sống sót Titanic được đưa ra đấu giá lần đầu, với giá ước tính có thể lên tới 475.000 USD.

Một chiếc áo phao từng thuộc về một người sống sót trên con tàu RMS Titanic đang được đưa ra đấu giá trong một sự kiện được mô tả là lần đầu tiên thuộc loại này.

Chiếc áo phao này được cho là thuộc về Laura Francatelli, một hành khách hạng nhất sống sót sau thảm họa Titanic năm 1912. Theo nhà đấu giá, đây là lần đầu tiên một chiếc áo phao gắn trực tiếp với một người sống sót được đưa ra thị trường công khai.

Francatelli là thư ký của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Scotland Cosmo Duff Gordon. Bà đã lên xuồng cứu sinh số 1 cùng ông Gordon và phu nhân của ông trong đêm con tàu bị chìm.

Laura Mabel Francatelli (khoanh tròn) cùng với những người sống sót khác trên xuồng cứu sinh. Chỉ khoảng 700 trong số 2.220 người trên tàu sống sót. Ảnh: CNN.

Xuồng cứu sinh số 1 từ lâu đã gây tranh cãi trong lịch sử Titanic vì rời tàu khi chưa đầy chỗ, làm dấy lên chỉ trích rằng một số hành khách hạng nhất đã rời đi quá sớm trong khi nhiều người khác không có cơ hội thoát thân.

Chiếc áo phao hiện được mô tả là vẫn trong tình trạng tương đối tốt so với tuổi đời hơn một thế kỷ. Đáng chú ý, hiện vật này có chữ ký của một số người sống sót khác, yếu tố càng làm tăng giá trị lịch sử và sưu tầm của nó.

Theo ước tính của nhà đấu giá, chiếc áo phao có thể đạt mức giá từ 340.000 đến 475.000 USD khi được bán.

Andrew Aldridge, đại diện nhà đấu giá Henry Aldridge & Son, cho biết đây là một trong những hiện vật Titanic hiếm hoi có thể gắn trực tiếp với trải nghiệm cá nhân của một người sống sót.

Ông nói rằng những hiện vật như vậy mang giá trị đặc biệt vì chúng “kết nối trực tiếp với những câu chuyện con người” trong thảm họa, chứ không chỉ là những món đồ lịch sử vô tri.

Laura Mabel Francatelli, người mặc chiếc áo khoác đó, đã ký tên cùng với những người sống sót khác trên chiếc xuồng cứu sinh mà bà đã đi cùng. Ảnh: CNN.

Thảm họa Titanic xảy ra vào tháng 4/1912 khi con tàu được coi là “không thể chìm” đâm vào một tảng băng trôi trong chuyến hải trình đầu tiên từ Southampton (Anh) đến New York (Mỹ). Hơn 1.500 người đã thiệt mạng trong thảm kịch này.

Trong nhiều năm qua, các hiện vật liên quan đến Titanic luôn thu hút sự quan tâm lớn từ giới sưu tầm trên toàn thế giới. Tuy nhiên, những vật phẩm gắn trực tiếp với người sống sót — đặc biệt là các đồ dùng cá nhân như áo phao — cực kỳ hiếm.

Nhà đấu giá nhấn mạnh rằng chiếc áo phao này không chỉ là một món đồ lịch sử, mà còn là một chứng tích sống động của một trong những thảm họa hàng hải nổi tiếng và bi thảm nhất trong lịch sử hiện đại.

Theo CNN