Khoản đầu tư của Google vào SpaceX sau 10 năm mang lại lợi nhuận hàng trăm tỷ USD

Sau 10 năm, khoản đầu tư của Google vào SpaceX dự kiến mang lại lợi nhuận hàng trăm tỷ USD khi SpaceX chuẩn bị niêm yết, mở ra kỷ nguyên mới cho các nhà đầu tư.

Alphabet Inc., công ty mẹ của Google từ rất sớm đã đầu tư vào công ty không gian của Elon Musk là SpaceX. Hiện nay, khi SpaceX chuẩn bị niêm yết, Alphabet được kỳ vọng sẽ thu về khoản lợi nhuận khổng lồ lên tới 100 tỷ USD.

Theo Bloomberg, dựa trên hồ sơ nộp trong tuần này, tính đến cuối năm 2025, Google nắm giữ 6,11% cổ phần của SpaceX. Nếu tính theo mục tiêu định giá hơn 2.000 tỷ USD trong đợt IPO sắp tới của SpaceX, thì khoản đầu tư này của Google có thể đạt giá trị khoảng 122 tỷ USD.

Tuy nhiên, do SpaceX đã sáp nhập với công ty AI và mạng xã hội xAI của Elon Musk hồi tháng 2/2026, tỷ lệ sở hữu của Google có thể đã bị pha loãng. Theo ước tính của Bloomberg, sau thương vụ này, Google còn nắm khoảng 5% cổ phần, và giá trị sau IPO có thể vào khoảng 100 tỷ USD.

Có tin SpaceX đã nộp hồ sơ xin niêm yết, dự kiến lên sàn vào tháng 6, với quy mô huy động vốn có thể lên tới 75 tỷ USD — nhiều khả năng trở thành thương vụ IPO lớn nhất trong lịch sử. Nếu công ty đạt mức định giá 2.000 tỷ USD, thì chỉ cần sở hữu 0,05% cổ phần cũng đủ giúp nhà đầu tư trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm.

Đợt IPO này cũng có thể đưa Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu tài sản lên tới 1.000 tỷ USD, khi ông hiện nắm khoảng 40% cổ phần của SpaceX.

Ông Glenda, nhà phân tích cấp cao của PitchBook - công ty chuyên cung cấp dữ liệu tài chính và phân tích thị trường - cho biết, các nhà đầu tư giai đoạn đầu sẽ thu được lợi nhuận cực kỳ lớn; ngay cả những người tham gia trong vòng 5 năm trở lại đây cũng sẽ hài lòng với kết quả. “Ngay cả khi bỏ lỡ cơ hội trong thập niên 2010, chỉ cần đầu tư trước năm 2021 thì rất có thể đã đạt mức lợi nhuận gấp 20 lần”.

Công ty SpaceX được Elon Musk thành lập năm 2002 và chỉ 8 năm sau đã trở thành “kỳ lân” với định giá vượt 1 tỷ USD. Năm 2015, Google lần đầu đầu tư vào SpaceX cùng với Fidelity Investments trong một vòng gọi vốn 1 tỷ USD, khi đó SpaceX được định giá 10 tỷ USD và hai bên cùng nắm giữ tổng cộng 10% cổ phần.

Bloomberg cũng cho biết SpaceX đang lên kế hoạch đưa các nhà đầu tư tiềm năng tham quan nhiều cơ sở quan trọng của công ty tại California và Texas. Những đối tượng này bao gồm các quỹ đầu tư lớn, nhằm thu hút họ tham gia mạnh vào đợt IPO và tạo nên thương vụ niêm yết lớn nhất lịch sử.

Một nguồn tin tiết lộ rằng trong vài tuần tới, SpaceX sẽ tổ chức các chuyến bay riêng từ New York để đưa nhà đầu tư đi tham quan nhiều địa điểm, trong đó có bang Mississippi — nơi xAI đang xây dựng một khu trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

