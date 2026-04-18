Hiệu trưởng mầm non nhận “lại quả” 6% trong vụ thịt lợn nhiễm bệnh vào trường học

Để được cung cấp thực phẩm và suất ăn cho Trường mầm non Nam Hòa, chủ hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành đã thỏa thuận chi “lại quả” 6% giá trị hàng hóa mỗi tháng cho hiệu trưởng và kế toán nhà trường.

Ngày 17/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Phòng cảnh sát kinh tế vừa bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Tâm (45 tuổi, nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Hòa) và Trần Thị Hằng (44 tuổi, kế toán) về tội Nhận hối lộ. Ông Nguyễn Văn Thành (50 tuổi, chủ hộ kinh doanh thực phẩm Nguyễn Văn Thành ở xã Vô Tranh) bị bắt về tội Đưa hối lộ.

Theo công an tỉnh Thái Nguyên, kết quả điều tra ban đầu thể hiện hộ kinh doanh của Nguyễn Văn Thành được cấp đăng ký với ngành nghề chính là mua bán thực phẩm tươi sống, thực phẩm chín.

Từ năm học 2022 đến 2026, hộ kinh doanh này ký hợp đồng cung cấp thực phẩm và suất ăn cho nhiều trường học tại huyện Đồng Hỷ (cũ).

Tại Trường mầm non Nam Hòa, để được cung cấp thực phẩm và suất ăn năm học 2024-2025, ông Thành thỏa thuận, thống nhất chi trả cho bà Nguyễn Thị Tâm và Trần Thị Hằng số tiền bằng 6% tổng giá trị hàng hoá nhà trường mua trong tháng; việc chi trả trên được thực hiện từ tháng 10/2024 đến tháng 3/2026.

Công an tỉnh Thái Nguyên thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: Công an Thái Nguyên.

Trước đó, ngày 25/3, nhiều phụ huynh Trường mầm non Hòa Bình, xã Văn Lăng, phản ánh thịt lợn nhà trường sử dụng có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh. Số thịt này do hộ kinh doanh của ông Thành cung cấp, kết quả xét nghiệm dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn E.coli.

Sau vụ việc, ngày 8/4, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thành, tổng số tiền 22,5 triệu đồng do vi phạm quy định an toàn thực phẩm.

Cơ quan này xác định cơ sở ghi chép sổ kiểm thực ba bước và sổ lưu mẫu thức ăn không đúng quy định, không có phiếu kết quả kiểm nghiệm nguồn nước phục vụ chế biến, kinh doanh.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá chuyên án, bóc gỡ đường dây cung cấp thực phẩm “bẩn”, thực phẩm kém chất lượng vào các trường học.

