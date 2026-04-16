Ukraine tấn công tàu chở dầu trong lãnh hải Nga, thuyền trưởng bị thương

Một tàu chở dầu treo cờ Liberia bị tấn công trong lãnh hải Nga, thuyền trưởng người Thổ Nhĩ Kỳ bị thương, trong khi UAV Ukraine tiếp tục nhắm vào các thành phố ven biển.

Ukraine đã tấn công một tàu chở dầu treo cờ Liberia trong vùng lãnh hải của Nga, khiến thuyền trưởng mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ của tàu bị thương, Ủy ban Điều tra Nga cho biết.

Thuyền trưởng con tàu đã được đưa vào bệnh viện, cơ quan này thông báo hôm 16/4. Các nhà điều tra đã khám nghiệm hiện trường, ghi nhận thiệt hại và yêu cầu tiến hành giám định pháp y về chất nổ.

Máy bay không người lái của Ukraine cũng đã nhắm mục tiêu vào một số thành phố ven biển thuộc vùng Krasnodar ở miền Nam nước Nga, bao gồm Sochi và Dagomys, Thống đốc Veniamin Kondratyev cho biết.

Thiệt hại lớn nhất trong đợt tấn công qua đêm được ghi nhận tại thị trấn Tuapse, nơi có 2 người thiệt mạng, trong đó có một bé gái 14 tuổi. Ngoài ra có 7 người khác bị thương, các quan chức cho biết.

Mảnh vỡ máy bay không người lái đã rơi xuống các khu dân cư và khu vực cảng biển, và tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại quận Tuapse.

Tại thành phố cảng Novorossiisk, mảnh vỡ từ UAV đã rơi trúng một tàu dân sự, gây cháy và làm một người bị thương, ông Kondratyev cho biết. Giới chức cho rằng con tàu này có thể chính là tàu chở dầu được Ủy ban Điều tra Nga đề cập.

