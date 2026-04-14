Ông Trump xóa ảnh AI tự ví mình như Chúa cứu thế

Hình ảnh AI của ông Trump tự ví như Chúa gây tranh cãi, nhận phản ứng gay gắt và ông phải xóa bỏ để giảm thiểu phản ứng tiêu cực.

Tối 12/4 theo giờ Mỹ, ông Trump cho đăng trên mạng xã hội Truth Social một hình ảnh AI của chính mình, với tạo hình rõ ràng là Đức Chúa Trời.

Không ngờ hành động này lại “chọc vào tổ ong”. Ngay cả những người ủng hộ ông trung thành trong phong trào MAGA cũng nổi giận, chỉ trích ông là báng bổ thần linh.

Trong bức ảnh, ông Trump mặc áo choàng trắng, khoác khăn đỏ, hai tay phát ra ánh sáng thiêng, đang “chữa bệnh” cho một người nằm trên giường. Xung quanh là binh lính, y tá và người đứng xem, tất cả đều thể hiện sự thành kính như đang tôn thờ.

Phía sau là hàng loạt biểu tượng nước Mỹ: quốc kỳ, Tượng Nữ thần Tự do, Nhà Trắng, quân đội Mỹ, đại bàng đầu trắng và máy bay chiến đấu — gần như mọi biểu tượng có thể nghĩ tới đều được ông đưa vào.

Trong giai đoạn đầu xung đột với Iran, từng có nhiều mục sư từ khắp nước Mỹ tụ tập tại Nhà Trắng để cầu nguyện cho Trump. Khi đó, ông đứng ở trung tâm, nhiều người đặt tay lên ông và cầu nguyện.

Có vẻ như ông Trump thấy “chưa đủ”, nên lần này trực tiếp “hóa thân thành Chúa”. Cựu đồng minh của Trump, nữ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene, phản ứng gay gắt, gọi bức ảnh này “không chỉ là báng bổ, mà còn mang tính phản Kitô”.

Bức ảnh gây tranh cãi khiến ông Trump phải xóa. Ảnh: Chineseherald.

Ngôi sao mạng cánh hữu Riley Gaines cũng mỉa mai: “Tại sao? Tôi thực sự không hiểu vì sao ông ấy lại đăng cái này. Dù cố ý hay vô ý, có hai điều chắc chắn: một là ông ấy cần học sự khiêm tốn; hai là Chúa không thể bị báng bổ”.

Bình luận viên bảo thủ Michael Knowles thì yêu cầu Trump lập tức xóa ảnh.

Ông Trump đã lên tiếng giải thích về bức ảnh gây tranh cãi, nói rằng đó là hình ảnh ông như một “bác sĩ”, chứ không phải tự ví mình là Chúa. “Đó không phải ẩn dụ như mọi người nghĩ,” ông nói. “Tôi đăng bức ảnh đó vì tôi cho rằng đó là hình ảnh một bác sĩ, có liên quan đến Hội Chữ thập đỏ. Chúng tôi ủng hộ Hội Chữ thập đỏ. Chỉ có truyền thông giả mới bóp méo chuyện này”.

Ông nói thêm: “Bức ảnh nhằm thể hiện tôi là một bác sĩ có thể khiến mọi thứ tốt hơn, và thực tế tôi đã làm được điều đó”.

Dù vậy, bức ảnh “thần thánh” đó đã âm thầm biến mất khỏi tài khoản Truth Social của ông. Có vẻ áp lực quá lớn, buộc ông phải “xuống nước”, xóa bỏ bức ảnh.

Đây không phải lần đầu ông Trump phải xóa bài vì phản ứng dữ dội. Trước đó, ông từng chia sẻ một video so sánh vợ chồng Obama với khỉ và cũng phải gỡ xuống sau làn sóng chỉ trích.

