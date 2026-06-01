Paris hỗn loạn sau chức vô địch Champions League của PSG, gần 800 người bị bắt

Paris rơi vào hỗn loạn sau khi PSG bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Gần 800 người bị bắt, hơn 200 người bị thương, một người thiệt mạng giữa các vụ bạo loạn và đụng độ với cảnh sát.

Sau khi Paris Saint-Germain (PSG) bảo vệ thành công ngôi vương Champions League bằng chiến thắng nghẹt thở trước Arsenal tại Budapest, thủ đô Paris một lần nữa chìm trong hỗn loạn suốt đêm. Điều lẽ ra phải là ngày hội bóng đá lớn nhất nước Pháp lại nhanh chóng biến thành một cuộc khủng hoảng an ninh với hàng trăm người bị thương, hàng loạt vụ đập phá, cướp bóc và gần 800 người bị bắt giữ.

Theo số liệu từ Bộ Nội vụ Pháp, được công bố cuối ngày 31/5, ít nhất 780 người đã bị bắt trên toàn quốc, trong đó gần 500 trường hợp xảy ra tại khu vực Paris. Giới chức cũng ghi nhận hơn 200 người bị thương, bao gồm 57 cảnh sát và nhân viên an ninh.

DJ Feder biểu diễn gần Tháp Eiffel trong khi người hâm mộ Paris Saint-Germain ăn mừng sau chiến thắng chung kết UEFA Champions League. Ảnh: Reuters.

Các vụ bạo loạn bùng phát gần như ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Hàng chục nghìn cổ động viên đổ về đại lộ Champs-Élysées, khu vực Khải Hoàn Môn, Parc des Princes và nhiều quảng trường trung tâm để ăn mừng chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp của PSG.

Ban đầu, không khí mang màu sắc lễ hội. Pháo sáng, cờ PSG và những màn hò reo phủ kín trung tâm Paris. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, nhiều nhóm quá khích bắt đầu đập phá các trạm xe buýt, cửa hàng, đốt xe máy và ném pháo hoa trực diện vào lực lượng chống bạo động. Cảnh sát phải sử dụng hơi cay và triển khai các đơn vị CRS để kiểm soát đám đông.

Các sĩ quan cảnh sát tự bảo vệ mình khỏi pháo sáng sau khi Paris Saint-Germain giành chiến thắng UEFA Champions League. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez cho biết tình hình nhìn chung vẫn nằm trong tầm kiểm soát nhờ chiến dịch an ninh quy mô lớn với khoảng 22.000 nhân viên an ninh được triển khai trên toàn nước Pháp. Tuy nhiên, ông thừa nhận mức độ bạo lực năm nay nghiêm trọng hơn năm trước, đặc biệt là số lượng pháo hoa và vật thể được sử dụng để tấn công cảnh sát.

Thảm kịch nghiêm trọng nhất xảy ra trên tuyến vành đai đại lộ Périphérique bao quanh Paris. Văn phòng công tố Paris xác nhận một người đàn ông 24 tuổi đã thiệt mạng khi điều khiển xe mô tô địa hình và đâm vào các khối bê tông được dựng để phong tỏa một lối ra gần Porte Maillot.

Ngoài trường hợp tử vong này, truyền thông châu Âu còn đưa tin về nhiều vụ tấn công bằng dao và các vụ đụng độ nghiêm trọng khác trong đêm ăn mừng. Một thiếu niên được cho là rơi vào tình trạng nguy kịch sau một vụ đâm chém gần khu vực Champs-Élysées.

Cảnh bạo loạn xảy ra trên đường phố thủ đô Paris, Pháp. Ảnh: Getty.

Các vụ bạo loạn không chỉ giới hạn ở Paris. Theo Bộ Nội vụ Pháp, ít nhất 15 thành phố khác cũng ghi nhận các vụ đập phá, đốt xe và đụng độ với lực lượng chức năng. Nhiều khu vực trung tâm xuất hiện cảnh các nhóm thanh niên đeo mặt nạ đập phá cửa hiệu, hôi của và dựng rào chắn trên đường phố.

Làn sóng bạo lực nhanh chóng kéo theo tranh cãi chính trị gay gắt tại Pháp.

Bà Catherine Lécuyer, thị trưởng quận 8 của Paris, đề xuất cấm các cuộc tụ tập thể thao quy mô lớn trên đại lộ Champs-Élysées trong tương lai vì cho rằng khu vực này liên tục trở thành tâm điểm bạo loạn mỗi khi có sự kiện bóng đá lớn. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez phản đối, cho rằng việc phân tán đám đông có thể khiến tình hình còn khó kiểm soát hơn.

Phe đối lập cũng tận dụng sự kiện để chỉ trích chính phủ. Nhiều chính trị gia cánh hữu cho rằng các vụ bạo loạn cho thấy tình trạng mất kiểm soát an ninh công cộng tại Pháp ngày càng nghiêm trọng. Trong khi đó, các chính trị gia cánh tả lại cho rằng nguyên nhân sâu xa nằm ở sự bất mãn xã hội, thất nghiệp thanh niên và căng thẳng kéo dài trong các khu ngoại ô nghèo.

Điều khiến nhiều người Pháp lo ngại là đây không còn là hiện tượng cá biệt.

Chỉ một năm trước, khi PSG lần đầu tiên vô địch Champions League, các màn ăn mừng cũng biến thành bạo loạn trên diện rộng, khiến hai người thiệt mạng, gần 200 người bị thương và hơn 500 người bị bắt giữ.

Sáng hôm sau, bất chấp đêm hỗn loạn, hàng chục nghìn người vẫn tiếp tục đổ về khu Champ-de-Mars dưới chân tháp Eiffel để chào đón các nhà vô địch châu Âu. Ban lãnh đạo PSG kêu gọi người hâm mộ ăn mừng trong hòa bình, còn Tổng thống Emmanuel Macron dự kiến tiếp đón toàn đội tại Điện Élysée.

Nhưng đối với nhiều người dân Paris, chức vô địch Champions League năm nay sẽ không chỉ được nhớ đến bởi chiến thắng của PSG. Nó còn gắn liền với hình ảnh xe cộ cháy rụi, những cuộc rượt đuổi trên đại lộ nổi tiếng nhất nước Pháp và cuộc tranh luận ngày càng gay gắt về việc vì sao những đêm ăn mừng bóng đá tại Paris liên tục kết thúc bằng hỗn loạn.

Theo Reuters, AFP, El Pais