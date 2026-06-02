Ông Trump quát thẳng mặt ông Netanyahu trong cú điện đàm căng thẳng

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã có một cuộc điện đàm đặc biệt căng thẳng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khi Israel đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại Lebanon, theo thông tin do Axios mới đăng tải.

Dẫn lời hai quan chức Mỹ và một nguồn tin được thông báo về nội dung cuộc gọi, Axios cho biết ông Trump đã chỉ trích gay gắt nhà lãnh đạo Israel vì các hoạt động quân sự leo thang, đồng thời yêu cầu Israel hủy kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào thủ đô Beirut của Lebanon.

Theo một quan chức Mỹ, ông Trump đã sử dụng những lời lẽ nặng nề chưa từng thấy trong cuộc trao đổi với ông Netanyahu.

“Ông điên rồi sao. Nếu không có tôi thì ông đã vào tù rồi. Tôi đang cứu ông. Bây giờ mọi người đều ghét ông. Mọi người đều ghét Israel vì chuyện này”, nguồn tin này tóm tắt phát biểu của Tổng thống Mỹ.

Một nguồn tin khác được tiếp cận nội dung cuộc gọi cho biết ông Trump đã nổi nóng và quát nhà lãnh đạo Israel: “Ông đang làm cái quái gì vậy?”.

Axios nhận định đây là một trong những cuộc điện đàm tồi tệ nhất giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump quay trở lại Nhà Trắng.

Các nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ vẫn khẳng định Israel có quyền tự vệ trước các mối đe dọa an ninh. Tuy nhiên, ông bày tỏ lo ngại rằng chính phủ Israel đã phản ứng quá mức trong những ngày gần đây, đặc biệt khi số thương vong dân sự gia tăng và nhiều tòa nhà bị san phẳng trong các chiến dịch truy sát các chỉ huy Hezbollah.

Những bất đồng giữa Washington và Tel Aviv xuất hiện trong bối cảnh quân đội Israel đang gia tăng sức ép tại Lebanon.

Israel những ngày gần đây liên tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu mà nước này cho là thuộc Hezbollah. Quân đội Israel cũng mở rộng hoạt động trên bộ ở miền nam Lebanon và đã kiểm soát lâu đài Beaufort, một pháo đài thời Thập tự chinh có lịch sử khoảng 900 năm và giữ vị trí chiến lược quan trọng tại khu vực.

Diễn biến mới cũng đang gây tác động tới các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran.

Tehran đã cảnh báo có thể từ bỏ tiến trình đàm phán với Washington, trong bối cảnh bản ghi nhớ đang được hai bên thương lượng có nội dung yêu cầu chấm dứt các hành động quân sự tại Lebanon.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết ông đã trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri và nhấn mạnh rằng phản ứng của Iran có thể không chỉ dừng lại ở việc ngừng đàm phán.

“Nếu sự gây hấn của Israel đối với Lebanon tiếp tục, chúng tôi sẽ không chỉ dừng tiến trình đàm phán mà còn bước vào đối đầu trực tiếp với kẻ thù”, ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X.

Về phần mình, ông Trump sau đó xác nhận trên Truth Social rằng ông đã trao đổi với ông Netanyahu về kế hoạch quân sự tại Beirut.

“Tôi đã nói chuyện với Bibi Netanyahu hôm nay và yêu cầu ông ấy không tiến hành một cuộc tấn công lớn vào Beirut, Lebanon”, Tổng thống Mỹ viết.

Ông Trump cho biết nhà lãnh đạo Israel đã điều chỉnh hoạt động của quân đội sau cuộc trao đổi giữa hai bên. Ông cũng tuyên bố các đại diện của ban lãnh đạo Hezbollah đã đồng ý ngừng bắn vào lãnh thổ Israel.

Tuy nhiên, phản ứng từ phía Israel cho thấy khoảng cách giữa hai đồng minh vẫn chưa được thu hẹp.

Ông Netanyahu cho biết đã nói với Tổng thống Mỹ rằng Israel sẽ tấn công Beirut nếu Hezbollah không chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào Israel.

“Lập trường của chúng tôi vẫn không thay đổi”, Thủ tướng Israel viết, đồng thời khẳng định các chiến dịch quân sự tại miền nam Lebanon sẽ tiếp tục được triển khai theo đúng kế hoạch.

Những tuyên bố trái ngược từ Washington, Tel Aviv và Tehran cho thấy tình hình Lebanon đang trở thành một điểm nóng mới có nguy cơ kéo theo những hệ lụy rộng lớn hơn đối với toàn bộ khu vực Trung Đông. Trong khi Mỹ cố gắng ngăn xung đột lan rộng và duy trì đối thoại với Iran, Israel vẫn theo đuổi các mục tiêu quân sự của mình, còn Tehran ngày càng phát đi những cảnh báo cứng rắn hơn về khả năng can dự trực tiếp.

Theo Axios, RT