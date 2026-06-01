Giới nghiên cứu Trung Quốc phát hiện điều kỳ lạ trong video UFO vừa được Mỹ giải mật

Một nhà nghiên cứu Trung Quốc cho rằng vật thể giống con người xuất hiện trong video UFO do quân đội Mỹ ghi lại có thể đã thực hiện chuyển động với gia tốc hơn 600G.

Một nhà nghiên cứu về hiện tượng dị thường chưa xác định (UAP) tại Trung Quốc cho biết ông đặc biệt chú ý đến một đoạn video ghi lại vật thể có hình dạng giống con người, xuất hiện trong loạt tài liệu UFO vừa được chính phủ Mỹ giải mật gần đây.

Ông Zhang Nan, nhà nghiên cứu có trụ sở tại Bắc Kinh chuyên theo dõi các hiện tượng UAP, cho biết đoạn video dài gần 5 phút mang tên “NAG UAP 1 Jun 20” là một trong những tư liệu đáng chú ý nhất.

Video được ghi lại bởi hệ thống cảm biến hồng ngoại hướng lên bầu trời của quân đội Mỹ tại bang Florida vào năm 2020. Trong đoạn ghi hình, một vật thể có hình dáng giống con người dường như lơ lửng trong không trung trong thời gian dài trước khi bất ngờ xuất hiện ở một vị trí rất xa ngoài khung hình.

Theo ông Zhang, nếu đây không phải lỗi cảm biến mà thực sự là một vật thể có khả năng dịch chuyển tức thời, các phân tích bằng trí tuệ nhân tạo cho thấy gia tốc của nó có thể vượt quá 600G, tương đương 600 lần gia tốc trọng trường trên bề mặt Trái Đất.

Ông giải thích rằng phi công con người thường mất ý thức khi chịu gia tốc khoảng 12G, trong khi các máy bay không người lái bền bỉ nhất hiện nay cũng chỉ chịu được khoảng 30G.

“Một chuyển động vượt quá 600G nằm ngoài mọi giới hạn của các loại máy bay hiện đại hoặc sinh vật sống mà chúng ta biết đến”, ông nói.

Tuy nhiên, do vật thể không cho thấy dấu hiệu của bất kỳ hệ thống động lực nào và dường như thay đổi hình dạng trong quá trình di chuyển, ông cho rằng khả năng tồn tại một vật thể thực sự đạt tới mức gia tốc như vậy vẫn chưa thể hoàn toàn bác bỏ.

Hồ sơ mới hấp dẫn hơn nhưng vẫn thiếu dữ liệu quan trọng

Ông Zhang nhận định đợt công bố hồ sơ UFO mới của Bộ Quốc phòng Mỹ thú vị hơn rất nhiều so với những bức ảnh và video mờ nhòe mà Lầu Năm Góc từng công bố trong quá khứ.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng giới khoa học vẫn đang gặp phải một trở ngại lớn: thiếu dữ liệu gốc.

Theo ông, phần lớn tài liệu được giải mật chỉ bao gồm ảnh và video, trong khi những dữ liệu có giá trị nghiên cứu cao hơn như dữ liệu radar hoặc phổ điện từ lại không được công bố.

“Khả năng rất cao là chính phủ Mỹ vẫn đang giữ lại những tài liệu thực sự có giá trị nghiên cứu”, ông Zhang nhận định.

Ông cho rằng việc giữ bí mật các dữ liệu này giúp Washington bảo vệ thông tin tình báo quân sự quan trọng, đồng thời tránh để các đối thủ xác định chính xác năng lực của hệ thống cảm biến quân sự Mỹ.

Mỹ coi nghiên cứu UAP là lĩnh vực nghiêm túc

Theo ông Zhang, tại Mỹ, nghiên cứu UAP được xem là một lĩnh vực nghiêm túc, nhận được nguồn tài trợ lớn từ quân đội cũng như sự quan tâm rộng rãi từ công chúng.

Trong khi đó, các nghiên cứu công khai về UAP tại Trung Quốc vẫn còn khá hạn chế. Thay vào đó, Bắc Kinh đang tập trung nguồn lực khoa học vào một hướng tiếp cận khác: tìm kiếm trí thông minh ngoài Trái Đất (SETI).

Trung Quốc hiện sở hữu kính thiên văn vô tuyến lớn nhất thế giới mang tên FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope), được sử dụng để lắng nghe các tín hiệu có thể đến từ nền văn minh ngoài hành tinh.

Kính thiên văn lớn nhất thế giới đang tìm kiếm người ngoài hành tinh

Một nhóm nghiên cứu do ông Zhang Tongjie, nhà vật lý thiên văn thuộc Đại học Sư phạm Bắc Kinh và cũng là đồng nghiệp của ông Zhang Nan, dẫn đầu đang sử dụng FAST để kiểm tra các tín hiệu vũ trụ đáng chú ý.

Các tín hiệu này được chọn lọc từ khoảng một triệu tín hiệu ứng viên từng được kính thiên văn nổi tiếng Arecibo tại Puerto Rico ghi nhận trước khi cơ sở này ngừng hoạt động.

Trong ba năm qua, nhóm nghiên cứu đã dành từ 20 đến 30 giờ quan sát để kiểm tra 100 tín hiệu được đánh giá có độ ưu tiên cao nhất. Dữ liệu hiện vẫn đang được phân tích.

Ông Zhang Tongjie cho rằng chương trình SETI – hiện chủ yếu do các nhà khoa học Mỹ và Trung Quốc dẫn dắt – là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất mà nhân loại sở hữu để tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất.

“Nghiên cứu UAP chỉ giới hạn trong việc tìm hiểu các công nghệ hoặc thực thể được cho là đã xuất hiện trên Trái Đất”, ông nói. “SETI cho phép chúng ta mở rộng phạm vi tìm kiếm hơn rất nhiều bằng cách thu nhận và phân tích các tín hiệu vi sóng đang di chuyển trong không gian sâu”.

“Con người không thể là sinh vật duy nhất trong vũ trụ,” ông nói thêm.

“Là một nhà vũ trụ học, tôi tin vào nguyên lý tầm thường, tức là nhân loại và Trái Đất không phải những thực thể đặc biệt duy nhất trong vũ trụ”, ông nói. “Vì vậy, Trái Đất không nên là nơi duy nhất có sự sống.”

Theo SCMP