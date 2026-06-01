8 công nghệ cổ đại khiến thế giới hiện đại cũng phải kinh ngạc

Từ máy tính cơ học 2.000 năm tuổi, bê tông tự phục hồi đến thiết bị phát hiện động đất cổ đại, những công nghệ này cho thấy các nền văn minh xưa sở hữu trình độ đáng kinh ngạc.

Người hiện đại thường hình dung các nền văn minh cổ đại chỉ sở hữu những công cụ thô sơ. Thế nhưng khi tìm hiểu sâu hơn, người ta phát hiện ra những phát minh như bê tông có khả năng tự “chữa lành”, kỹ thuật luyện kim cực kỳ chính xác hay thiết bị phát hiện động đất xuất hiện từ hàng nghìn năm trước.

Một cỗ máy tính có niên đại 2.000 năm. Loại bê tông có thể tự phục hồi vết nứt. Một thiết bị phát hiện động đất ra đời gần hai thiên niên kỷ trước khi ngành địa chấn học hiện đại hình thành. Những thành tựu này nghe có vẻ thuộc về thời đại công nghệ, nhưng thực tế chúng đã xuất hiện từ thế giới cổ đại.

Dù công nghệ hiện đại đã thay đổi nền văn minh nhân loại, nhiều xã hội cổ đại từng phát triển những giải pháp đáng kinh ngạc cho các vấn đề phức tạp bằng kiến thức và kỹ thuật vượt xa thời đại của họ.

Một số công nghệ đã thất truyền theo dòng lịch sử, trong khi những công nghệ khác chỉ mới được giới khoa học đánh giá đầy đủ trong những năm gần đây. Dưới đây là 8 công nghệ cổ đại chứng minh rằng tổ tiên chúng ta sáng tạo hơn nhiều so với những gì người hiện đại thường nghĩ.

1. Cỗ máy Antikythera (Hy Lạp cổ đại)

Được phát hiện trong một xác tàu đắm ngoài khơi đảo Antikythera của Hy Lạp, thiết bị có niên đại khoảng 2.000 năm này được xem là chiếc máy tính tương tự đầu tiên mà nhân loại biết đến.

Được chế tạo từ một hệ thống bánh răng đồng vô cùng phức tạp, nó có thể dự đoán nhật thực và nguyệt thực, theo dõi chuyển động của các hành tinh, tính toán chu kỳ Mặt Trăng và thậm chí xác định thời điểm diễn ra các đại hội thể thao cổ đại.

Trình độ cơ khí tinh vi của thiết bị này phải hơn 1.000 năm sau mới xuất hiện trở lại ở các nền văn minh khác.

2. Bê tông La Mã

Nhiều công trình của La Mã vẫn tồn tại sau gần 2.000 năm, phần lớn nhờ loại bê tông đặc biệt bền vững mà họ sử dụng.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy vật liệu này chứa những hạt vôi có khả năng phản ứng với nước và tự hàn gắn các vết nứt theo thời gian, tạo ra hiệu ứng tương tự khả năng tự phục hồi.

Các nhà khoa học hiện nay đang nghiên cứu công thức này với hy vọng phát triển các loại vật liệu xây dựng hiện đại bền hơn và thân thiện hơn với môi trường.

3. Hệ thống kỹ thuật nước của người Nabataea tại Petra

Người Nabataea đã biến Petra thành một đô thị thịnh vượng giữa sa mạc nhờ mạng lưới thủy lợi tiên tiến gồm kênh dẫn nước, đường ống, hồ chứa, đập nước, đường hầm và bể chứa.

Hệ thống này cho phép họ thu gom nước mưa theo mùa, kiểm soát lũ quét và phân phối nước hiệu quả trên địa hình khắc nghiệt.

Các phát hiện gần đây còn cho thấy họ có thể đã làm chủ công nghệ vận chuyển nước áp lực cao, điều vốn thường được cho là thành tựu của kỹ sư La Mã thời sau.

4. Lửa Hy Lạp (Đế quốc Byzantine)

Lửa Hy Lạp là một trong những vũ khí đáng sợ nhất thời Trung Cổ.

Được Đế quốc Byzantine sử dụng, loại vũ khí cháy này được cho là vẫn có thể tiếp tục bốc cháy ngay cả khi nổi trên mặt nước, khiến nó trở thành cơn ác mộng trong các trận hải chiến.

Cho đến nay, công thức chính xác của Lửa Hy Lạp vẫn là bí ẩn. Các nhà sử học cho rằng nó có thể chứa các hợp chất từ dầu mỏ, nhưng toàn bộ bí quyết đã được bảo mật nghiêm ngặt đến mức biến mất hoàn toàn khỏi lịch sử.

5. Đá Mặt Trời của người Viking

Trước khi xuất hiện các thiết bị định vị hiện đại, các thủy thủ Viking có thể đã sử dụng những tinh thể đặc biệt gọi là “đá Mặt Trời” để xác định vị trí Mặt Trời ngay cả khi trời nhiều mây hoặc sương mù.

Các nghiên cứu cho thấy khoáng vật như canxit Iceland có thể phân cực ánh sáng Mặt Trời và giúp xác định hướng đi trong điều kiện thời tiết xấu.

Nếu được sử dụng rộng rãi, công nghệ này có thể đã giúp người Viking vượt qua những hành trình dài trên Bắc Đại Tây Dương với độ chính xác đáng kinh ngạc từ nhiều thế kỷ trước.

6. Thép Wootz của Nam Ấn Độ

Được sản xuất tại Ấn Độ từ thiên niên kỷ thứ nhất trước Công nguyên, thép Wootz từng là một trong những vật liệu được săn đón nhất thế giới cổ đại.

Kim loại này nổi tiếng nhờ độ bền cao, khả năng đàn hồi tốt và giữ được độ sắc bén vượt trội.

Thép Wootz được xuất khẩu khắp châu Á và Trung Đông, sau đó trở thành nền tảng cho những thanh kiếm Damascus huyền thoại nổi tiếng trong giới chiến binh và thương nhân.

7. Máy đo địa chấn cổ đại của Trung Quốc

Khoảng năm 132 sau Công nguyên, nhà khoa học Trương Hành đã chế tạo chiếc máy đo động đất đầu tiên được biết đến trong lịch sử.

Thiết bị bằng đồng này có khả năng phát hiện các trận động đất ở khoảng cách xa và xác định hướng xảy ra địa chấn.

Cơ chế bên trong sẽ làm một viên bi rơi ra từ miệng con rồng tương ứng với hướng của trận động đất.

Đây là nỗ lực cực kỳ tiên tiến trong việc theo dõi hoạt động địa chấn, xuất hiện gần 1.900 năm trước khi ngành địa chấn học hiện đại ra đời.

8. Thép Damascus

Những thanh kiếm Damascus nổi tiếng nhờ hoa văn gợn sóng đặc trưng cùng hiệu suất chiến đấu vượt trội.

Các tài liệu lịch sử mô tả chúng có thể giữ được độ sắc bén trong thời gian dài nhưng vẫn rất dẻo dai và khó gãy.

Các nghiên cứu hiện đại cho rằng đặc tính đặc biệt này có thể là kết quả của kỹ thuật rèn tiên tiến kết hợp với thép Wootz giàu carbon từ Ấn Độ.

Dù các nhà khoa học đã giải mã được một phần quy trình chế tạo, nhiều bí mật về kỹ nghệ thủ công nguyên bản vẫn còn gây tranh cãi.

Những công nghệ này cho thấy thế giới cổ đại không hề lạc hậu như nhiều người vẫn nghĩ. Trong nhiều trường hợp, các nền văn minh cách đây hàng nghìn năm đã tạo ra những giải pháp kỹ thuật tinh vi đến mức ngày nay giới khoa học vẫn đang nghiên cứu để học hỏi và tái tạo.

Theo IE