Iran phát cảnh báo "phản ứng quyết liệt" về việc ông Trump phong tỏa eo biển Hormuz

Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh nếu tàu quân sự tiếp cận eo biển Hormuz sau khi ông Donald Trump công bố kế hoạch phong tỏa tuyến hàng hải vận chuyển hơn 20% dầu mỏ thế giới.

Iran cảnh báo rằng mọi tàu quân sự tiếp cận eo biển Hormuz sẽ bị coi là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mong manh và phải đối mặt với “phản ứng quyết liệt, cứng rắn” – sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phong tỏa tuyến hàng hải dầu mỏ chiến lược này.

Trước đó trong hôm 12/4, ông Trump thông báo kế hoạch ngăn chặn “bất kỳ và mọi con tàu nào tìm cách đi vào hoặc rời khỏi” vùng biển này cho đến khi đạt được trạng thái mọi dòng lưu chuyển dầu đều được lưu thông tự do, không bị Iran cản trở.

Lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) lập tức đáp trả, khẳng định họ đang “kiểm soát hoàn toàn” eo biển Hormuz và tuyến đường thủy này vẫn mở cửa đối với các tàu phi quân sự.

“Trái với những tuyên bố sai lệch của một số quan chức đối phương, eo biển Hormuz vẫn mở cho tàu phi quân sự đi qua dưới sự kiểm soát và quản lý thông minh, theo các quy định cụ thể”, lực lượng hải quân Iran nêu trong thông cáo được hai hãng tin bán chính thức của nước này đăng tải.

IRGC đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ tàu quân sự nào tiến vào khu vực eo biển sẽ bị xem là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Trump cho rằng thỏa thuận ngừng bắn đạt được tuần trước đồng nghĩa Iran phải cho phép mở lại eo biển Hormuz – nơi hơn 1/5 lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của thế giới đi qua mỗi năm.

Tuy nhiên, Iran bị cáo buộc tìm cách thu phí đối với các tàu đi qua khu vực này, đồng thời tuyên bố đã mất dấu số thủy lôi từng rải xuống vùng biển, khiến nhiều tàu thương mại e ngại không dám di chuyển qua tuyến hàng hải đang căng thẳng. Việc thu phí này bị cho là vi phạm điều kiện ngừng bắn mà ông Trump đưa ra, trong đó yêu cầu Hormuz phải được mở hoàn toàn.

Bất chấp cảnh báo từ Tehran rằng việc đưa tàu quân sự qua eo biển là hành động vi phạm ngừng bắn, phía Mỹ tuyên bố 2 tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz hôm 11/4 và bắn hạ một máy bay không người lái của Iran.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Washington gặp các quan chức Iran tại Islamabad, Pakistan, từ thứ Sáu đến thứ Bảy tuần trước. Sau gần 21 giờ thảo luận, ông Vance thông báo hai bên không đạt được thỏa thuận và phái đoàn Mỹ đã rời đi.

Truyền thông nhà nước Iran sau đó cho biết hiện chưa có kế hoạch tổ chức vòng đàm phán hòa bình mới.

“Iran không vội vàng, và cho đến khi Mỹ đồng ý với một thỏa thuận hợp lý, sẽ không có thay đổi nào trong tình hình tại eo biển Hormuz”, hãng thông tấn Fars dẫn lời một quan chức Iran giấu tên cho biết.

Một quan chức Mỹ được thông báo về tiến trình đàm phán tiết lộ rằng Washington đã nêu ra khoảng 6 “lằn ranh đỏ” lớn trong các cuộc gặp.

Trong số đó có các yêu cầu Iran phải chấm dứt toàn bộ hoạt động làm giàu uranium, tháo dỡ các cơ sở hạt nhân, thu hồi lượng uranium làm giàu cao được chôn dưới lòng đất, tham gia khuôn khổ hòa bình rộng hơn với các đồng minh khu vực, ngừng tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm bị coi là khủng bố, và mở hoàn toàn eo biển Hormuz.

“Cuộc gặp diễn ra tốt đẹp, phần lớn các điểm đã được thống nhất, nhưng điểm duy nhất thực sự quan trọng – HẠT NHÂN – thì chưa”, ông Trump sau đó viết trên Truth Social.

Ông Trump tiếp tục tuyên bố Mỹ sẽ “bắt đầu tiến trình phong tỏa” eo biển Hormuz để đáp trả, nhưng chưa nêu thời điểm chính xác khi biện pháp này được thực thi đầy đủ.

“Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ đạt trạng thái ‘TẤT CẢ ĐƯỢC PHÉP ĐI VÀO, TẤT CẢ ĐƯỢC PHÉP ĐI RA’, nhưng Iran đã không để điều đó xảy ra”, ông Trump nhấn mạnh. “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ sẽ không bao giờ bị tống tiền”.

Mỹ cũng đã triển khai các tàu quét thủy lôi tới eo biển Hormuz nhằm khôi phục niềm tin cho các tàu chở dầu muốn đi qua điểm nghẽn chiến lược này trong thời gian tới.

“Chúng tôi cũng sẽ bắt đầu phá hủy các quả thủy lôi mà Iran đã rải xuống eo biển. Bất kỳ người Iran nào nổ súng vào chúng tôi hoặc vào các tàu dân sự hòa bình sẽ bị thổi bay xuống địa ngục!”, ông Trump cảnh báo.

Theo NYP