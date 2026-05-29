Quân đội Mỹ trình diễn khả năng bắn chính xác bằng pháo phản lực ngay sát biên giới Trung Quốc

Quân đội Mỹ tiếp tục gia tăng hiện diện hỏa lực tầm xa ở Tây Thái Bình Dương khi Thủy quân lục chiến Mỹ vừa triển khai hệ thống pháo phản lực cơ động HIMARS trong cuộc diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn gần núi Phú Sĩ của Nhật Bản. Động thái được xem là thông điệp chiến lược rõ ràng gửi tới Trung Quốc, trong bối cảnh Washington đẩy mạnh xây dựng mạng lưới tấn công tầm xa bao quanh khu vực Đông Á.

Theo thông tin từ cuộc diễn tập, các bệ phóng HIMARS cùng đạn dược được vận chuyển đồng thời bằng đường không và đường biển tới khu vực triển khai. Hệ thống này vốn được thiết kế với kích thước nhỏ gọn để có thể nhanh chóng cơ động bằng máy bay vận tải chiến lược C-17 hoặc C-5 tới các tiền tuyến xa xôi, đặc biệt phù hợp với chiến trường đảo và ven biển tại khu vực biển Hoa Đông.

Trong cuộc diễn tập gần núi Phú Sĩ, HIMARS đã thực hiện các bài bắn hỏa lực chính xác từ những vị trí dã chiến đơn sơ, mô phỏng kịch bản tác chiến trong điều kiện bị đối phương tấn công mạnh vào cơ sở hạ tầng cố định.

Không chỉ phóng rocket dẫn đường có tầm bắn khoảng 70 km, HIMARS còn có thể khai hỏa tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS với tầm bắn lên tới 300 km, cũng như loại tên lửa đạn đạo thế hệ mới PrSM có tầm bắn khoảng 500 km và kích thước nhỏ gọn hơn.

Cảnh phóng từ hệ thống HIMARS của Mỹ. Ảnh: MW.

Mỹ tăng tốc bao phủ hỏa lực quanh Trung Quốc

Việc triển khai HIMARS tại Nhật Bản nằm trong xu hướng rộng lớn hơn của quân đội Mỹ nhằm tăng mạnh hiện diện các hệ thống hỏa lực tầm xa ở khu vực Tây Thái Bình Dương.

Washington hiện xem HIMARS là một trong những vũ khí tối ưu để đối phó theo kiểu “phi đối xứng” trước các lực lượng đông hơn hoặc sở hữu công nghệ tương đương, điều đã được thể hiện rõ trong chiến sự Ukraine.

Trước đó vào tháng 4/2026, quân đội Mỹ cũng đã triển khai và bắn HIMARS tại Philippines trong khuôn khổ cuộc tập trận Salaknib 2026. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong việc mở rộng năng lực tấn công tầm xa của Mỹ gần lãnh thổ Trung Quốc.

Không chỉ HIMARS, Mỹ còn triển khai hệ thống tên lửa Typhon Mid-Range Capability (MRC) tới Philippines từ năm 2024. Hệ thống này có khả năng phóng tên lửa SM-6 để tấn công chiến hạm ở khoảng cách 370 km, đồng thời khai hỏa tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn lên tới 1.600 km.

Cùng với Nhật Bản và Philippines, đảo Đài Loan cũng đang được Mỹ ưu tiên cung cấp HIMARS. Từ tháng 1/2026, Washington và Đài Bắc còn thiết lập Trung tâm Điều phối Hỏa lực Liên hợp nhằm phối hợp sử dụng kho tên lửa giữa hai bên.

HIMARS từng được sử dụng nhiều lần ở Ukraine. Ảnh: MW.

HIMARS từng gây tổn thất lớn ở Ukraine và Iran

Tên lửa ATACMS phóng từ HIMARS đã được sử dụng nhiều lần tại Ukraine để phá hủy các mục tiêu chiến lược của Nga, bao gồm hệ thống phòng không S-400, radar cảnh giới, bệ phóng tên lửa Iskander-M và cả máy bay chiến đấu tại sân bay quân sự.

Trong khi đó, tên lửa PrSM thế hệ mới cũng được Mỹ sử dụng rộng rãi trong các cuộc tấn công vào Iran hồi đầu năm 2026, khi xung đột giữa hai nước kéo dài suốt 39 ngày.

Theo giới quan sát quân sự, việc Mỹ tập trung ngày càng nhiều hệ thống tên lửa đạn đạo tại Nhật Bản, Philippines và đảo Đài Loan cho thấy Washington muốn đặt hàng loạt mục tiêu chiến lược trên lãnh thổ Trung Quốc vào tầm đe dọa trực tiếp.

Hệ thống phóng từ Hệ thống tên lửa chống đạn đạo HQ-29 của Trung Quốc. Ảnh: MW.

Trung Quốc có phải “bài toán khó” của HIMARS?

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng hiệu quả thực tế của HIMARS trước Trung Quốc vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Khác với Nga, quân đội Trung Quốc sở hữu mạng lưới phòng không hiện đại và dày đặc hơn nhiều, với các hệ thống đánh chặn tiên tiến được tối ưu để đối phó tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Các loại tên lửa liên quan tới HIMARS như ATACMS hoặc PrSM, dù nguy hiểm, vẫn bị đánh giá là tương đối dễ đánh chặn nếu đối mặt với hệ thống phòng không tầng sâu quy mô lớn của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Điều đó khiến giới phân tích đặt câu hỏi liệu HIMARS có thực sự đủ sức tạo ưu thế chiến lược trước Bắc Kinh hay không, hay đây chủ yếu là công cụ nhằm tăng sức ép quân sự và mở rộng vùng răn đe quanh Trung Quốc.

Theo MW