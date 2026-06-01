Nvidia giới thiệu RTX Spark: Chip AI mới có thể thay đổi hoàn toàn cách dùng máy tính

Nvidia sẽ sớm công bố chip RTX Spark PC và CPU Vera, đưa AI agent hoạt động trực tiếp trên máy tính cá nhân. Ông Jensen Huang kỳ vọng đây sẽ là bước ngoặt tương tự ChatGPT hay iPhone.

Nvidia hôm 1/6 đã giới thiệu một dòng chip mới đưa sức mạnh trí tuệ nhân tạo (AI) trực tiếp vào laptop và máy tính để bàn, dự kiến được tung ra thị trường vào mùa thu năm nay. Theo các chuyên gia, đây có thể là bước ngoặt làm thay đổi hoàn toàn cách người dùng tương tác với AI.

Tổng giám đốc Nvidia, ông Jensen Huang, đang có mặt tại Đài Loan (Trung Quốc) để tham dự triển lãm công nghệ Computex. Ông cho biết chip RTX Spark PC là một phần trong nỗ lực hợp tác với Microsoft nhằm “tái định nghĩa máy tính cá nhân” trong kỷ nguyên AI, sau 3 năm hai công ty cùng nghiên cứu và phát triển.

Khác với nhiều hệ thống AI hiện nay vốn phụ thuộc vào điện toán đám mây, RTX Spark được thiết kế để vận hành các tác nhân AI (AI agent) ngay trên thiết bị của người dùng.

Ông Huang cho biết Nvidia đã hợp tác với hãng MediaTek của Đài Loan trong quá trình phát triển dòng chip này.

Ông Neil Shah, đồng sáng lập công ty nghiên cứu Counterpoint Research, nhận định: “RTX Spark có thể biến chiếc PC truyền thống vốn xoay quanh các ứng dụng thành một máy tính cá nhân AI tác nhân thực sự hữu ích. Trong vài năm tới, khi các AI agent cá nhân hoạt động tại biên trở nên phổ biến, loại máy tính này có thể xuất hiện trong mọi gia đình.”

Theo ông Shah, đây có thể là “khoảnh khắc RTX Spark” đối với ngành máy tính cá nhân, tương tự như tác động mà iPhone, ChatGPT hay DeepSeek từng tạo ra đối với các lĩnh vực của chúng.

Dòng chip mới cùng bộ xử lý trung tâm Vera (CPU Vera) cho thấy Nvidia đang ngày càng tập trung mạnh hơn vào thị trường PC và CPU. Trong bài phát biểu quan trọng của mình, ông Huang dành phần lớn thời gian để giới thiệu RTX Spark PC và kiến trúc Vera.

CPU Vera được thiết kế đặc biệt cho các AI agent. Theo Nvidia, những đơn vị đầu tiên áp dụng công nghệ này bao gồm OpenAI, Anthropic và SpaceX.

Ông Huang trình bày trước thềm Computex – nơi lãnh đạo của nhiều tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới đang tập trung tại Đài Bắc.

Trong cuộc họp với giới đầu tư hồi tháng 5, ông từng cho biết các bộ xử lý trung tâm Vera giúp Nvidia tiếp cận một thị trường mới có quy mô lên tới 200 tỷ USD.

“Đây sẽ là động lực tăng trưởng lớn tiếp theo của chúng tôi”, ông Huang nhấn mạnh trong bài phát biểu dài, nơi ông giới thiệu loạt sản phẩm AI mới nhất của Nvidia và đồng thời khẳng định vai trò trung tâm của Đài Loan trong chuỗi công nghệ toàn cầu.

“AI không cướp việc làm kỹ sư”

Ông Huang cũng bác bỏ quan điểm cho rằng AI sẽ làm giảm nhu cầu tuyển dụng kỹ sư phần mềm.

Ông gọi những lo ngại này là “hoàn toàn vô nghĩa”, cho rằng ngược lại, AI đang thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng nhờ giúp con người làm việc hiệu quả hơn.

“Đó chính là lời hứa của AI. Số lượng kỹ sư, đặc biệt là kỹ sư phần mềm, thực tế vẫn đang tăng lên,” ông nói. “Mọi người nói AI sẽ làm mất việc làm – hoàn toàn vô nghĩa. AI đang khiến các công ty tuyển thêm kỹ sư phần mềm.”

Sinh ra tại thành phố Đài Nam, Đài Loan, ông Huang tuần trước công bố kế hoạch đầu tư khoảng 150 tỷ USD mỗi năm vào hòn đảo này.

Ông mô tả Đài Loan là “tâm chấn của cuộc cách mạng AI”.

Bài phát biểu của ông tại Taipei Music Hall diễn ra chỉ khoảng hai tuần sau khi ông cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia chuyến thăm Bắc Kinh trong khuôn khổ một phái đoàn doanh nghiệp cấp cao và có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Triển lãm Computex năm nay diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5/6.

Theo Reuters