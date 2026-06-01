Mỹ và Iran tiếp tục không kích lẫn nhau

Mỹ và Iran tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu quân sự của nhau, trong khi đàm phán hòa bình chưa đạt kết quả. Giá dầu tăng mạnh, căng thẳng Trung Đông leo thang.

Mỹ và Iran ngày càng gia tăng các cuộc tấn công quân sự nhằm vào mục tiêu của nhau, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 tháng vẫn chưa đạt được bước đột phá đáng kể.

Cả Washington và Tehran đều tuyên bố đã tiến hành các đòn không kích nhằm vào những mục tiêu quân sự, đồng thời cáo buộc đối phương có hành động leo thang căng thẳng và gây bất ổn trong khu vực.

Quân đội Mỹ cho biết cuối tuần qua họ đã tấn công các hệ thống phòng không của Iran, một trạm điều khiển mặt đất và hai máy bay không người lái bị cho là đe dọa các tàu thuyền hoạt động trong khu vực.

Theo phía Mỹ, các cuộc tấn công được thực hiện nhằm đáp trả “những hành động gây hấn của Iran”, trong đó có việc Tehran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ trên vùng biển quốc tế.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố hôm 1/6 rằng họ đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào một căn cứ không quân do Mỹ sử dụng để đáp trả các cuộc không kích trước đó nhằm vào miền nam Iran.

IRGC không nêu tên căn cứ bị tấn công. Tuy nhiên, Kuwait đã kích hoạt hệ thống phòng không trong ngày thứ Hai và lên án các vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran, cho rằng các hành động này đang làm suy yếu những nỗ lực giảm căng thẳng trong khu vực.

Israel mở rộng chiến dịch quân sự tại Lebanon

Giá dầu thế giới, vốn đã tăng mạnh kể từ khi cuộc chiến bùng phát, tiếp tục tăng thêm hơn 3% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai sau các diễn biến quân sự mới nhất.

Tình hình khu vực càng trở nên căng thẳng hơn khi Israel ra lệnh cho quân đội tiến sâu hơn vào lãnh thổ Lebanon nhằm đối phó với lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Cuộc xung đột tại Lebanon đã bùng phát trở lại sau chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel phát động chống Iran hồi cuối tháng 2.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào đầu tháng 4, Mỹ và Iran vẫn liên tục tiến hành các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau, dù ở mức độ hạn chế. Pakistan hiện đang đóng vai trò trung gian nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình lâu dài hơn giữa hai bên.

Một loạt vụ tấn công và phản công diễn ra hôm thứ Năm tuần trước cũng được cả Washington lẫn Tehran mô tả là hành động đáp trả chính đáng.

Cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động ngày 28/2 đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, phần lớn tại Iran và Lebanon. Xung đột cũng gây tác động mạnh tới kinh tế toàn cầu khi giá năng lượng tăng vọt sau khi Iran trên thực tế đóng cửa eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng quan trọng nhất thế giới.

Ông Trump kêu gọi ngừng chỉ trích các cuộc đàm phán

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào đêm muộn, Tổng thống Mỹ Donald Trump không đề cập trực tiếp đến các cuộc không kích mới nhất.

Thay vào đó, ông lặp lại quan điểm rằng Iran “thực sự muốn đạt được một thỏa thuận”.

Ông Trump đồng thời chỉ trích những người phản đối tiến trình đàm phán, bao gồm cả những thành viên Đảng Cộng hòa mà ông cho là “thiếu tinh thần yêu nước”, vì liên tục đưa ra các nhận xét tiêu cực.

“Cứ ngồi yên và thư giãn. Cuối cùng mọi thứ sẽ ổn thôi – như nó vẫn luôn như vậy”, ông Trump viết.

Tuy nhiên, phía Iran cho thấy họ không chia sẻ sự lạc quan đó.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, cáo buộc Washington liên tục thay đổi lập trường đàm phán và lên án những hành động quân sự mà Tehran cho là mang tính gây hấn của Mỹ.

Ông cho rằng việc Mỹ liên tục đưa ra những thông điệp trái ngược nhau sẽ không thể trở thành một chiến thuật đàm phán hiệu quả.

“Các cuộc đàm phán được khởi động trong bầu không khí đầy nghi ngờ và thiếu lòng tin. Việc trao đổi thông điệp cũng diễn ra trong bối cảnh đó”, ông Baghaei nói.

“Phía bên kia liên tục thay đổi quan điểm, đưa ra các yêu cầu mới hoặc những đòi hỏi mâu thuẫn với chính lập trường trước đó của họ. Trong hoàn cảnh như vậy, việc đàm phán kéo dài là điều hoàn toàn dễ hiểu”, ông nhấn mạnh.

Ông Baghaei cũng cho biết Tehran coi các hành động quân sự của Israel trong khu vực, đặc biệt là tại Lebanon, không thể tách rời khỏi vai trò và ảnh hưởng của Mỹ.

Theo Reuters