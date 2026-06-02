Chuyện đằng sau người lính Trung Quốc "đứng như tượng" bên cạnh Air Force One của ông Trump

Người lính Trung Quốc gây sốt khi đứng bất động cạnh chiếc Air Force One (Không lực Một) đã tiết lộ những bài huấn luyện đặc biệt như đội cốc nước trên đầu, kẹp bài dưới cằm và đứng nguyên tư thế suốt nhiều giờ liền.

Khi chiếc chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Mỹ Donald Trump lăn bánh trên đường băng trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây, một người lính đứng gác bên cạnh đã bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.

Trong đoạn video lan truyền mạnh mẽ, người lính trẻ gần như bất động tuyệt đối dù động cơ phản lực khổng lồ của chuyên cơ Mỹ gầm rú chỉ cách anh vài chục mét. Nhiều cư dân mạng kinh ngạc trước khả năng giữ thăng bằng và sự tập trung phi thường của người lính này.

Mới đây, danh tính của anh đã được tiết lộ.

Người lính đó là ông Liu Zhencheng, 23 tuổi, hiện phục vụ trong Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Bắc Kinh.

Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Trung Quốc hoạt động theo các quy định của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), nhận chế độ tương đương quân đội chính quy và chịu sự chỉ huy trực tiếp của Quân ủy Trung ương.

Chia sẻ với tờ Beijing Daily, ông Liu thừa nhận bản thân cũng cảm thấy áp lực trong khoảnh khắc lịch sử đó.

“Nếu nói tôi không hề căng thẳng thì không đúng”, ông Liu nói.

“Chiếc máy bay chỉ cách tôi khoảng 15-20 mét. Tiếng động cơ gầm rú làm tai tôi đau nhức, còn luồng khí nóng từ động cơ liên tục đẩy vào lưng tôi. Nhưng tôi hiểu rằng mình tuyệt đối không được cử động.”

Trong suốt thời gian đứng gác, ông Liu cố định ánh mắt vào quốc kỳ Trung Quốc đang tung bay phía trên.

“Tôi nhìn thẳng vào lá cờ Tổ quốc ở góc 45 độ phía trước. Tôi hiểu rằng mình là hình ảnh đầu tiên mà các vị khách Mỹ nhìn thấy khi đặt chân xuống sân bay. Vì vậy tôi hoàn toàn tin tưởng mình có thể hoàn thành nhiệm vụ.”

Theo ông Liu, trách nhiệm của anh vượt xa bản thân.

“Tôi không chỉ đại diện cho chính mình mà còn đại diện cho toàn thể quân nhân Trung Quốc và hình ảnh quốc gia trên sân khấu ngoại giao quốc tế,” ông nói.

Một hàng binh sĩ nghi lễ đứng nghiêm trang với những cốc nước trên đầu trong lúc huấn luyện. Ảnh: bjd.com.

Đằng sau khoảnh khắc gây sốt đó là một quá trình huấn luyện cực kỳ khắc nghiệt.

Ông Liu cùng các đồng đội thường xuyên phải luyện tập khả năng đứng bất động trong điều kiện nhiệt độ cao, không chớp mắt khi gặp gió mạnh và giữ nguyên tư thế trước những tiếng động cực lớn.

Họ luôn mặc cùng một loại quân phục và giày tiêu chuẩn bất kể thời tiết khắc nghiệt đến đâu.

Theo truyền thông Trung Quốc, có những nhiệm vụ buộc họ phải đứng nguyên một tư thế suốt 16 giờ liên tục.

Trong quá trình huấn luyện, các huấn luyện viên thường đặt nửa cốc nước lên đầu mỗi người lính và kẹp một quân bài dưới cằm.

Mục tiêu là buộc họ phải giữ đầu ở đúng một góc cố định, không được nghiêng lệch hoặc quay đầu dù chỉ một chút trong thời gian dài.

Một nhóm binh sĩ đang đánh bóng giày để đảm bảo chúng sạch bong trước khi diễu binh. Ảnh: bjd.com

Những bài tập như vậy cũng chính là nền tảng tạo nên các màn trình diễn hoàn hảo của lực lượng tiêu binh Trung Quốc trong các cuộc duyệt binh quy mô lớn.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, lực lượng tiêu binh thường được gọi bằng biệt danh đầy tự hào là “Vạn Lý Trường Thành biết đi”.

Để đạt được sự đồng đều tuyệt đối, họ phải tuân thủ những tiêu chuẩn gần như không tưởng.

Theo Đài truyền hình trung ương CCTV, mỗi bước chân khi diễu hành phải dài chính xác 75 cm với sai số dưới 1 cm.

Các quân nhân phải giữ mắt mở liên tục và duy trì tư thế chuẩn trong ít nhất ba giờ đồng hồ.

Khi đội hình diễu hành đi ngang qua khán đài, độ chính xác phải cao tới mức nếu nhìn từ bên hông, toàn bộ hàng quân trông giống như chỉ có một người duy nhất.

Một nhóm binh sĩ đang diễu binh theo đội hình trong một buổi huấn luyện. Ảnh: Xinhua.

Ông Zhao Xinhua, một tiêu binh thuộc PLA, từng giải thích với truyền thông rằng những màn trình diễn hoàn hảo đó chỉ có thể đạt được nhờ việc luyện tập với cường độ cao hơn nhiều so với yêu cầu thực tế.

“Muốn biểu diễn hoàn hảo khi ra nhiệm vụ, chúng tôi phải khiến việc luyện tập khó khăn hơn rất nhiều”, ông Zhao nói.

Để tăng sức mạnh cho động tác đánh tay khi hành quân, các binh sĩ treo những chai nước nặng vào cánh tay trong lúc luyện tập.

Họ cũng thực hiện nhiều bài tập chuyên biệt nhằm cải thiện tư thế đứng và độ ổn định của cơ thể.

Trong các buổi luyện tập động tác bước đều kiểu “goose step”, binh sĩ còn buộc thêm bao cát vào chân để tăng lực và độ chính xác của từng bước đi.

Câu chuyện của ông Liu nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Chiếc Air Force One hùng vĩ cuối cùng chỉ đóng vai trò làm phông nền cho người lính Trung Quốc mà thôi”, một cư dân mạng bình luận.

Một người khác viết: “Họ đã phải trải qua quá trình huấn luyện vô cùng gian khổ. Chính những tiêu binh này đang bảo vệ hình ảnh và phẩm giá quốc gia trước thế giới.”

Theo SCMP, CCTV