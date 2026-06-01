Thấy gì từ kế hoạch phát triển khu đô thị 50 tòa tháp của Sunshine Group?

Kế hoạch phát triển khu đô thị quy mô khoảng 50 tòa tháp tại khu vực huyện Đông Anh cũ cho thấy khu vực cửa ngõ phía Bắc Hà Nội, đặc biệt trục Nhật Tân - Nội Bài, đang thu hút thêm các dự án bất động sản quy mô lớn.

Thông tin trên được ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Sunshine Group chia sẻ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra mới đây.

Cụ thể, Chủ tịch HĐQT Sunshine Group tiết lộ doanh nghiệp dự kiến hợp tác với Xuân Cầu Holdings để phát triển một khu đô thị thông minh tại khu vực Tàm Xá, ngay chân cầu Nhật Tân.

"Dự án mang tên thương mại Grand Riveria, có quy mô khoảng 50 tòa tháp cao tầng tại khu vực huyện Đông Anh cũ, phía Bắc Hà Nội và dự kiến khởi công trong quý IV năm nay", ông Đỗ Anh Tuấn nói.

Phối cảnh dự án Grand Riveria

Theo tìm hiểu của VietTimes, khu vực Tàm Xá - nơi Sunshine Group dự kiến hợp tác với Xuân Cầu Holdings để phát triển dự án Grand Riveria - nằm trong vùng phát triển đô thị phía Bắc Hà Nội, khu vực đang được quy hoạch nhiều dự án quy mô lớn.

Đáng chú ý, vào tháng 9/2023, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị thông minh - sinh thái tại các xã Tàm Xá, Vĩnh Ngọc và Xuân Canh (huyện Đông Anh cũ), nay thuộc địa bàn xã Vĩnh Thanh và xã Đông Anh mới.

Dự án có quy mô khoảng 268 ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 35.000 tỷ đồng và do liên danh Tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại Hải Long, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án dự kiến phát triển 12.833 căn nhà ở các loại, phục vụ quy mô dân số khoảng 38.500 người, với các công trình cao tầng tối đa từ 30-50 tầng.

Hiện Sunshine Group chưa công bố chi tiết ranh giới, quy mô sử dụng đất cũng như mối liên hệ giữa Grand Riveria và các dự án đã được phê duyệt trước đó trong khu vực.

Tuy nhiên, việc doanh nghiệp dự kiến phát triển một khu đô thị thông minh quy mô khoảng 50 tòa tháp tại Tàm Xá cho thấy sức hút ngày càng lớn của khu vực cửa ngõ phía Bắc Thủ đô, đặc biệt là dọc trục kết nối cầu Nhật Tân - sân bay Nội Bài.

Sunshine Group và Xuân Cầu Holdings từng có nhiều hợp tác trên thị trường bất động sản, đặc biệt tại khu vực phía Đông Hà Nội và Hưng Yên.

Gần đây, hai doanh nghiệp xuất hiện cùng nhau trong một số dự án và hoạt động phát triển đô thị quy mô lớn, nổi bật là việc phối hợp triển khai các hạng mục cao cấp tại đại đô thị Alluvia City ở Văn Giang (Hưng Yên), khách sạn khoáng nóng chuẩn 5 sao phong cách Onsen Nhật Bản và bến du thuyền quốc tế trên sông Hồng.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái phân phối của hai bên cũng có sự kết nối khi các đơn vị thuộc Sunshine Group tham gia phân phối sản phẩm tại Alluvia City của Xuân Cầu Holdings, đồng thời triển khai các chương trình hợp tác kinh doanh, phát triển thị trường tại khu Đông Hà Nội.

