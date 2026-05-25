Cảnh hoang tàn ở Ukraine sau đòn tên lửa dồn dập của Nga

Nga phóng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik cùng 600 UAV và 90 tên lửa vào Ukraine, khiến Kiev hứng chịu một trong những đêm tấn công dữ dội nhất từ đầu chiến sự.

Tên lửa siêu vượt âm Oreshnik tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý sau đợt tập kích dữ dội mới nhất của Nga nhằm vào Ukraine.

Đây mới chỉ là lần thứ ba Moscow sử dụng loại tên lửa này kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát toàn diện vào tháng 2/2022, nhưng mức độ hủy diệt mà nó tạo ra đang khiến Kiev và phương Tây đặc biệt lo ngại.

Các nhân viên cứu hỏa làm việc tại hiện trường một tòa nhà chung cư bị phá hủy bởi cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga nhằm vào Kiev, Ukraine, ngày 24/5. Ảnh: Reuters.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tên lửa Oreshnik lần này đã đánh trúng thành phố Bila Tserkva – nơi có khoảng 200.000 dân, nằm cách thủ đô Kiev khoảng 64 km.

Khói bốc lên từ một tòa nhà chung cư bị hư hại ở Kiev, Ukraine hôm 24/5. Ảnh: Reuters.

Khác với hai lần phóng trước từng nhắm vào các đô thị lớn, cuộc tấn công lần này được cho là nhằm vào khu vực chiến lược sát thủ đô Ukraine.

Các chuyên gia phân tích hình ảnh chiến trường cho rằng đầu đạn Oreshnik dường như đã tách thành 36 đầu đạn con trước khi lao xuống mục tiêu.

Ông Rollo Collins, điều tra viên thuộc tổ chức điều tra nguồn mở Centre for Information Resilience, nói với Reuters rằng video hiện trường cho thấy tên lửa đã phân tán thành nhiều phần nhỏ để tăng vùng sát thương.

Nếu nhận định này chính xác, Oreshnik sẽ không chỉ là một tên lửa siêu vượt âm tốc độ cao, mà còn có khả năng tấn công diện rộng tương tự một số loại đầu đạn chùm hiện đại.

Một lính cứu hỏa đang làm việc tại hiện trường một tòa nhà bị hư hại. Ảnh: Reuters.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng tổng cộng 90 tên lửa cùng 600 máy bay không người lái trong đợt tập kích kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

Đây được xem là một trong những cuộc không kích lớn nhất nhằm vào Kiev kể từ đầu năm.

Người dân đi bộ trên đường phố gần cột khói bốc lên từ một tòa nhà bị thiêu rụi trong cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Ảnh: Reuters.

Ông Zelensky cáo buộc Nga còn nhắm vào các cơ sở cấp nước, cho rằng Moscow muốn phá hủy hạ tầng dân sự trước khi mùa hè khiến nhu cầu sử dụng nước tăng mạnh.

Những mảnh vỡ của một tên lửa hành trình Nga xuất hiện tại một sân bóng đá gần trường học, nơi bị trúng đạn trong một cuộc tấn công. Ảnh: Reuters.

Phía Nga tuyên bố chiến dịch sử dụng nhiều loại tên lửa hiện đại như Oreshnik, Iskander, Kinzhal và Zircon nhằm đáp trả các cuộc tập kích của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định mục tiêu là các cơ sở quân sự, sở chỉ huy, căn cứ không quân và tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Khói và lửa bốc lên tại hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Ảnh: Reuters.

Moscow tiếp tục bác bỏ cáo buộc tấn công dân thường, dù hàng nghìn người đã thiệt mạng trong các đợt pháo kích và không kích nhằm vào các thành phố Ukraine suốt hơn ba năm chiến sự.

Tại Kiev, đêm tấn công được nhiều người mô tả là “kinh hoàng”.

Khói và lửa bốc lên sau một vụ nổ trong cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Ảnh: Reuters.

Khu vực Lukyanivka phía bắc trung tâm thủ đô – nơi đặt một nhà máy tên lửa – hứng chịu thiệt hại nặng nề.

Nhiều chung cư và trung tâm thương mại quanh khu vực này vốn đã nhiều lần bị trúng đòn tập kích trước đó, nay tiếp tục bị phá hủy hoặc hư hại.

Một lính cứu hỏa đang làm việc tại hiện trường vụ cháy sau các cuộc tấn công của Nga. Ảnh: Reuters.

Một trung tâm mua sắm cùng khu chợ gần đó bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết ít nhất hai người thiệt mạng và hơn 80 người khác bị thương.

Người dân tìm nơi trú ẩn bên trong một nhà ga tàu điện ngầm trong cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Zelensky nói khoảng 30 tòa nhà tại Kiev đã bị hư hại hoặc phá hủy trong cuộc tấn công.

Suốt đêm, hàng nghìn người dân phải trú ẩn dưới các ga tàu điện ngầm.

Bà Nataliia Zvarych, 62 tuổi, kể rằng bà đã lao xuống ga tàu điện ngầm gần nhà ngay khi những tiếng nổ đầu tiên vang lên khắp thành phố.

“Thật khủng khiếp, thật đáng sợ,” bà nói.

Theo Reuters, Kyiv Independent