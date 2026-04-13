Ông Donald Trump gây bão khi đăng ảnh AI hóa thân Chúa cứu thế

Ông Trump đăng ảnh AI mô tả bản thân như Chúa chữa lành người bệnh, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều người còn cho rằng nhân vật trên giường giống Jeffrey Epstein.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ một hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, trong đó ông xuất hiện như một nhân vật mang dáng dấp Chúa, khoác áo choàng và chữa lành cho một người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. Xung quanh ông là đại bàng, tiêm kích, binh sĩ Mỹ, cùng tượng Nữ thần Tự do và quốc kỳ Mỹ ở hậu cảnh.

Bài đăng nhanh chóng gây phản ứng dữ dội, khi một số người dùng cho rằng người đàn ông được chữa lành trông giống cố tội phạm tình dục bị kết án Jeffrey Epstein.

Bức ảnh được đăng tải trên Truth Social hôm Chủ nhật theo giờ Mỹ, ngay sau khi ông Trump công kích Giáo hoàng Pope Leo XIV, gọi vị Giáo hoàng sinh tại Chicago là “yếu đuối trong vấn đề tội phạm và tệ hại về chính sách đối ngoại”.

Bức ảnh AI được ông Trump đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Truth Social.

Trong hình, ông Trump – dù không có hào quang trên đầu – mặc áo choàng đỏ và trắng, những màu sắc thường tượng trưng cho máu đổ, sự hy sinh của Chúa vì nhân loại và sự thanh khiết tuyệt đối.

Trước đó, Giáo hoàng Leo XIV từng chỉ trích cuộc tấn công Mỹ - Israel nhằm vào Iran và mô tả lời đe dọa của ông Trump về việc hủy diệt nền văn minh Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận”, cho rằng đó là “mối đe dọa đối với cả một dân tộc”.

Tổng thống Mỹ – người từng tự mô tả mình là tín đồ Cơ đốc phi giáo phái – cũng nói rằng: “Chúng tôi không thích một Giáo hoàng nói rằng việc sở hữu vũ khí hạt nhân là điều chấp nhận được”, đồng thời khẳng định ông “không phải người hâm mộ Giáo hoàng Leo”.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Kelly nhanh chóng lên án phát biểu này. “Là một người Công giáo, tôi thấy thật tệ khi Tổng thống Mỹ công khai tấn công người kế vị Thánh Phêrô”, ông Kelly viết trên X. “Ông Donald Trump đang mất phương hướng. Cuộc chiến của ông ấy tại Iran đã khiến binh sĩ Mỹ thương vong và trẻ em Iran thiệt mạng”.

Tuy nhiên, làn sóng phản đối đối với hình ảnh mang màu sắc Chúa còn dữ dội hơn. Cựu nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene, từng là đồng minh của ông Trump, cho rằng bài đăng này “không chỉ là sự báng bổ”, mà còn mang “tinh thần phản Chúa”.

Trong khi một số người dùng cố gắng bảo vệ ông Trump, khẳng định bài đăng không xúc phạm tín đồ Cơ đốc giáo, nhiều người khác đặt câu hỏi liệu nhân vật nằm trên giường có phải là Jeffrey Epstein hay không. Điều này làm dấy lên lại các cáo buộc từ phe chỉ trích ông Trump rằng ông phát động chiến tranh với Iran một phần để đánh lạc hướng dư luận khỏi việc công bố hàng triệu tài liệu liên quan Epstein.

Một số bình luận còn đi xa hơn khi chia sẻ ảnh AI châm biếm mô tả ông Trump hồi sinh Epstein, với phông nền là hình ảnh cầu nguyện của Ghislaine Maxwell, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và một lá cờ Israel khổng lồ.

Theo RT