Mỹ phóng tên lửa trúng tàu hàng trên vịnh Oman

Quân đội Mỹ phóng tên lửa Hellfire vào một tàu hàng trên vịnh Oman khi thực thi lệnh phong tỏa Iran. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh đàm phán hòa bình bế tắc và căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng.

Theo CENTCOM, con tàu mang tên M/V Lian Star, treo cờ Gambia, đã phớt lờ hơn 20 cảnh báo vào ngày 29/5 khi đang hướng tới một cảng của Iran.

“Máy bay Mỹ đã vô hiệu hóa con tàu bằng cách bắn một tên lửa Hellfire vào khoang động cơ sau khi thủy thủ đoàn của Lian Star không tuân thủ yêu cầu. Con tàu không còn tiếp tục hành trình tới Iran”, CENTCOM cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 30/8.

Hãng tin AP dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết con tàu hiện vẫn đang trôi dạt trên biển và lực lượng Mỹ không tiến hành đổ bộ lên tàu.

Vụ việc mới nhất gần eo biển Hormuz diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Washington và Tehran chưa đạt được bước đột phá đáng kể, bất chấp những tín hiệu lạc quan mà giới chức Mỹ từng đưa ra trong tuần trước.

Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz – tuyến hàng hải vốn vận chuyển khoảng 25% lượng dầu thô giao dịch bằng đường biển trên toàn cầu và khoảng 20% lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới – đối với các tàu thuộc “những quốc gia thù địch” sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc không kích nhằm vào Iran từ ngày 28/2.

Một tuần sau khi lệnh ngừng bắn được thiết lập vào tháng 4, Mỹ đáp trả bằng cách áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran.

CENTCOM cho biết kể từ đó, quân đội Mỹ đã vô hiệu hóa 5 tàu thương mại và buộc 116 tàu khác phải đổi hướng khi thực thi lệnh phong tỏa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó tiếp tục cảnh báo sẽ nối lại các hoạt động quân sự nếu Iran không chấp nhận những điều kiện do Washington đưa ra. Tuy nhiên, Tehran đã bác bỏ các yêu cầu này và cho rằng chúng hoàn toàn không thể chấp nhận.

“Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ kiên quyết và vững vàng đối đầu với mọi hành động thù địch của đối phương”, Đô đốc Habibollah Sayyari tuyên bố hôm 31/8, theo kênh Press TV.

Theo Reuters, AP