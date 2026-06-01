Ông Zelensky kêu gọi Thung lũng Silicon hợp tác chế tạo cỗ máy chiến tranh AI

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng sự kết hợp giữa kinh nghiệm tác chiến bằng máy bay không người lái của Kiev và sức mạnh trí tuệ nhân tạo (AI) của các công ty công nghệ Mỹ có thể tạo ra một bước ngoặt quân sự mang tầm toàn cầu.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình Face the Nation của CBS News ngày 31/5, ông Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine và Mỹ đang sở hữu những lợi thế mà bên còn lại không có.

“Các công ty công nghệ Mỹ có rất nhiều công nghệ AI thú vị mà chúng tôi chưa có. Ngược lại, chúng tôi có rất nhiều thứ mà họ không có, nhờ kinh nghiệm thực chiến trên chiến trường,” ông Zelensky nói. “Tôi nghĩ sự hợp tác này có thể trở thành lực lượng mạnh nhất thế giới.”

Ukraine mang kinh nghiệm chiến trường, Mỹ mang sức mạnh AI

Sau hơn 4 năm chống lại chiến dịch quân sự quy mô lớn của Nga, Ukraine đã xây dựng được một hệ sinh thái drone và công nghệ chống drone được đánh giá là tiên tiến hàng đầu thế giới, dù ngân sách quốc phòng của nước này hạn chế hơn rất nhiều so với các cường quốc quân sự.

Trong quá trình chiến đấu, Kiev đã liên tục phát triển các loại UAV mới, từ drone cảm tử tầm xa cho đến các hệ thống tác chiến điện tử và chống UAV.

Đầu tháng này, Ukraine tuyên bố ba loại drone do nước này tự phát triển đã được sử dụng để tấn công khu vực lân cận thủ đô Moscow. Kiev cũng cho biết họ đã chế tạo thành công một loại drone cánh cố định tầm trung, cho phép tấn công những khu vực mà Nga từng cho là nằm ngoài tầm với.

Các cuộc chiến kéo dài cũng giúp Ukraine tích lũy nhiều kinh nghiệm quý giá trong vận hành lực lượng không người lái. Theo các quan chức quân sự Ukraine, các đơn vị drone luôn phải cơ động liên tục để tránh bị phát hiện, trong khi các trung tâm điều khiển thường được bố trí sâu dưới lòng đất nhằm chống lại các đòn tập kích bằng tên lửa.

Chính những kinh nghiệm thực tế này đang trở thành tài sản mà Kiev muốn chia sẻ với các đối tác Mỹ.

Thung lũng Silicon đổ tiền vào công nghệ quân sự

Trong khi đó, làn sóng bùng nổ AI tại Mỹ cùng nhu cầu hiện đại hóa quân đội đang thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của các công ty công nghệ quốc phòng tại Thung lũng Silicon.

Bộ Quốc phòng Mỹ hiện đặc biệt quan tâm tới các hệ thống vũ khí tự động và công nghệ tác chiến không người lái thế hệ mới.

Một trong những cái tên nổi bật là Anduril Industries, công ty do ông Palmer Luckey – nhà sáng lập kính thực tế ảo Oculus – điều hành. Anduril đã huy động hàng tỷ USD để phát triển các nền tảng chiến đấu không người lái, hệ thống cảm biến và các công nghệ AI phục vụ quốc phòng.

Đối với nhiều doanh nghiệp công nghệ quốc phòng Mỹ, Ukraine đang trở thành một “phòng thí nghiệm chiến tranh” hiếm có để kiểm chứng các sản phẩm mới trong điều kiện tác chiến thực tế.

Hàng trăm công ty nước ngoài muốn thử nghiệm công nghệ tại Ukraine

Nhằm tận dụng nhu cầu này, Kiev đã triển khai chương trình “Test in Ukraine” từ năm ngoái.

Theo chương trình này, các doanh nghiệp nước ngoài có thể đưa sản phẩm sang Ukraine để thử nghiệm trong môi trường chiến đấu thực tế.

Hàng trăm công ty quốc tế đã nộp đơn tham gia, với các sản phẩm trải rộng từ drone tấn công, hệ thống chống drone, công nghệ AI, tác chiến điện tử, drone hải quân cho tới robot mặt đất.

Các chuyên gia quốc phòng nhận định rằng chưa từng có tiền lệ nào trong lịch sử hiện đại khi một quốc gia đang tham chiến lại trở thành trung tâm thử nghiệm công nghệ quân sự quy mô lớn như Ukraine hiện nay.

Thông điệp gửi tới Thung lũng Silicon: “Hãy bắt tay làm ngay”

Ông Zelensky cho biết Ukraine muốn đưa sự hợp tác với ngành công nghệ Mỹ lên một cấp độ mới, thay vì chỉ dừng lại ở các cuộc trao đổi ý tưởng.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, thời gian hiện không còn nhiều và các dự án chung cần được triển khai càng sớm càng tốt.

“Chúng ta cần bắt đầu đàm phán ngay từ bây giờ,” ông nói. “Không phải chỉ nói về điều đó. Chúng ta cần hành động, cần thực hiện các bước cụ thể và làm điều đó nhanh nhất có thể.”

Nếu kế hoạch này thành hiện thực, Ukraine có thể trở thành đối tác thực chiến quan trọng nhất của ngành công nghệ quốc phòng Mỹ, trong khi các công ty AI của Mỹ sẽ có cơ hội tiếp cận khối dữ liệu chiến trường khổng lồ mà ít quốc gia nào trên thế giới sở hữu.

Theo CBS, BI