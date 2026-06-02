Dẫn đầu ngành bán lẻ Thái Lan, đối tác mới của Sun Group có gì đặc biệt?

Central Pattana - đơn vị vừa ký kết MoU với Sun Group là nhà phát triển bất động sản và bán lẻ lớn nhất Thái Lan. Tập đoàn này liên tục ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng trong những năm qua với tỷ suất sinh lời cao ngất ngưỡng.

Ngày 28/5, tại Bangkok (Thái Lan), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thái Lan, Sun Group ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU) với Central Pattana – một trong những tập đoàn bất động sản và bán lẻ lớn nhất Thái Lan.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ cùng phát triển các tổ hợp thương mại - giải trí hiện đại tại 3 địa bàn chiến lược gồm Đà Nẵng, TP HCM và Phú Quốc.

Sun Group ký Biên bản Ghi nhớ Hợp tác Chiến lược (MOU) với Central Pattana - tập đoàn bất động sản và bán lẻ lớn nhất Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post.

Top 4 gia tộc giàu nhất Thái Lan

Central Pattana là một thành viên của Central Group - tập đoàn đa ngành hàng đầu Thái Lan do gia đình tỷ phú Chirathivat quản lý trực tiếp.

Gia đình dòng tọc Chirathivat được Forbes xếp hạng đứng thứ 4 trong những gia tộc giàu nhất Thái Lan với khối tài sản ước tính khoảng hơn 12 tỷ USD.

Website của Central Pattana giới thiệu công ty đang là nhà phát triển bất động sản và bán lẻ lớn nhất Thái Lan, đang sở hữu và quản lý 42 trung tâm mua sắm cao cấp, 10 tòa nhà văn phòng, 10 khách sạn và 43 tòa nhà chung cư. Tổng diện tích cho thuê (NLA) vượt 2,3 triệu m².

Hệ sinh thái Central Pattana. Nguồn: Báo cáo tóm tắt năm 2025 của Central Pattana.

Trong một bài báo đăng trên tờ BangkokPost ngày 9/3/2023, Giám đốc điều hành Central Pattana Wallaya Chirathivat cho biết sẽ đầu tư các siêu dự án (mega projects) trong thời gian từ 5 đến 10 năm, mỗi dự án rộng hơn 350.000 m2 với mức đầu tư hơn 20 tỷ baht (khoảng gầng 14.000 tỷ đồng) mỗi dự án.

Trong đó, Việt Nam và Malaysia là các quốc gia mà đơn vị này đang nhắm đến do sự tương đồng về văn hóa, hành vi tiêu dùng và đã có nền tảng từ hệ thống bán lẻ của Central Group.

Mặc dù có nhiều quy định phải vượt qua, nhưng Việt Nam là một thị trường quan trọng mà tập đoàn này muốn khai thác.

Với người dân Việt Nam, cái tên Central không hề xa lạ. "Ông trùm" bán lẻ Thái Lan Central Group đã sớm gia nhập vào thị trường Việt Nam thông qua công ty Central Retail từ năm 2012, bắt đầu bằng mảng kinh doanh mặt hàng thời trang.

Năm 2015, Central Group thâu tóm Nguyễn Kim và Lanchi Mart, chuỗi siêu thị nhỏ tại các tỉnh miền Tây.

Thời điểm đó, Central Group sở hữu 85 cửa hàng tại 15 tỉnh với diện tích sàn khoảng 170.000 m2. Năm 2016, Central Group chi ra hơn 1 tỷ USD để thâu tóm hệ thống BigC Việt Nam và ra mắt thương hiệu Big C/Go lần đầu vào năm 2018. Central Group lấy BigC làm nền tảng để thúc đẩy kinh doanh tại Việt Nam, dần đổi thương hiệu sang GO!.

Tháng 4/2019, Central Group chi thêm khoảng 115 triệu USD để hoàn tất nâng sở hữu tại chuỗi điện máy Nguyễn Kim từ 49% lên 100%. Việc hợp nhất Nguyễn Kim đã kéo doanh thu của Central Retail - công ty phụ trách mảng bán lẻ của Central Group - tại thị trường Việt Nam lần đầu vượt 1 tỷ USD.

Siêu thị GO! là một trong những khoản đầu tư lớn của Central Retail vào Việt Nam. Ảnh: GO!.

Tiềm lực tài chính của Central Pattana ra sao?

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính của Central Pattana công bố cho thấy doanh thu liên tục ghi nhận tăng trưởng giai đoạn 2022 – 2025, từ mức 37.000 – 53.000 tỷ baht. Lợi nhuận sau thuế cũng chứng kiến ấn tượng từ 9.000 tỷ - 18.800 tỷ baht.

Trong đó, năm 2025 Central Pattana đạt 53.000 tỷ baht doanh thu, tăng gần 4% so với năm trước đó, với nguồn thu chủ yếu đến từ cho thuê và cung cấp dịch vụ.

Biên lợi nhuận gộp của tập đoàn Thái Lan đạt tới 58%, cải thiện so với mức 55% của cùng kỳ. Đây một mức sinh lời khá cao trong ngành bất động sản.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn đạt 18.800 tỷ baht, tăng 13% so với năm 2024. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt hơn 35%, tức cứ 100 đồng doanh thu, công ty “bỏ túi” 35 đồng.

Kết quả kinh doanh của Central Pattana. Nguồn: Báo cáo của Central Pattana.

Cuối năm 2025, quy mô tài sản của Central Pattana đạt hơn 302.600 tỷ baht, trong đó nợ phải trả khoảng 183.300 tỷ baht, chiếm 60% tổng nguồn vốn. Nếu quy đổi ra VND, thì tổng tài sản của tập đoàn đến từ xứ sở chùa vàng vào khoảng 245.000 tỷ đồng.

Trước cái "bắt tay" với Sungroup, Central Pattana đã cho thấy nhiều tham vọng rõ hơn tại thị trường Việt Nam. Hồi 2024, đơn vị này đã thành lập pháp nhân tại Việt Nam với tên gọi Công ty TNHH CPN Global.

Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản, có vốn điều lệ 20 tỷ đồng và do Central Pattana nắm giữ 100% cổ phần. Người đại diện tại Việt Nam của pháp nhân này là ông Chanavat Uahwatansakul.

Sức hấp dẫn của thị trường Việt trong mắt người Thái

Thái Lan hiện là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong khu vực ASEAN. Số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) cho thấy năm 2025, đầu tư của Thái vào Việt Nam tăng hơn 19% so với năm trước, với 43 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 1,15 tỷ USD.

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Tài chính.

Lũy kế đến cuối tháng 4 năm nay, các nhà đầu tư Thái Lan đang triển khai 804 dự án với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 15,4 tỷ USD, và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 8 tại Việt Nam.

Làn sóng đầu tư mới từ các tập đoàn lớn của Thái Lan đang cho thấy niềm tin dài hạn vào triển vọng tăng trưởng của thị trường Việt.

Song song với đầu tư, thương mại song phương Việt Nam - Thái Lan cũng tiếp tục tăng trưởng tích cực.

Kim ngạch thương mại giữa hai nước đã vượt mốc 22 tỷ USD trong năm 2025 và đang hướng tới mục tiêu 25 tỷ USD trong những năm tới. Hiện Thái Lan vẫn giữ vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN.

Bà Phayom Visouveth - Phó Chủ tịch, Hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam, nhận định: Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất trong khu vực, được hỗ trợ bởi tăng trưởng kinh tế bền vững, dòng vốn đầu tư mạnh mẽ và cơ cấu dân số năng động.

Nhìn về phía trước, Việt Nam đang chuyển mình từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất sang một nền kinh tế ngày càng được thúc đẩy bởi đổi mới, công nghệ và tiêu dùng nội địa.

Còn theo Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Thái Lan tại Việt Nam (ThaiCham), Việt Nam vẫn còn rất nhiều cơ hội chưa được khai thác, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển hạ tầng. Các dự án về điện, cấp nước và xây dựng đường bộ vẫn có nhu cầu lớn khi Việt Nam tiếp tục thúc đẩy chương trình hiện đại hóa.

“Có rất nhiều triển vọng đầu tư cho doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực”, ông Jongjarern Jomjakra - Phó Chủ tịch ThaiCham nói, đồng thời cho rằng môi trường hiện nay phù hợp cho cả những dự án quy mô lớn lẫn các sáng kiến nhỏ hơn.