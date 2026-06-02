Nga mở đợt tập kích lớn vào Kiev, chung cư 24 tầng bị đánh sập

Nga mở đợt không kích quy mô lớn nhằm vào Kiev, khiến một phần chung cư 24 tầng sụp đổ, nhiều đám cháy bùng phát và hàng nghìn người dân phải chạy xuống hầm trú ẩn.

Nga rạng sáng 2/6 đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine, khiến ít nhất bốn người bị thương, một phần của tòa chung cư cao tầng bị sập và nhiều đám cháy bùng phát tại các khu dân cư, theo giới chức địa phương.

Đây được xem là một trong những cuộc tập kích đáng chú ý nhất nhằm vào Kiev trong nhiều tuần qua, diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên tục cảnh báo về nguy cơ Nga chuẩn bị tung ra một đợt không kích lớn nhằm vào các trung tâm đầu não của nước này.

Theo Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko, một tên lửa đã đánh trúng một tòa nhà chung cư 24 tầng, gây sập một phần kết cấu công trình.

Lực lượng cứu hộ được điều động khẩn cấp tới hiện trường khi có lo ngại một số cư dân có thể vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

“Hệ thống cứu hộ đang tìm kiếm những người có khả năng bị chôn vùi trong tòa nhà,” ông Klitschko cho biết trên Telegram.

Ngoài vụ sập nhà nghiêm trọng, nhiều khu vực khác của Kiev cũng ghi nhận thiệt hại do các mảnh vỡ tên lửa và UAV rơi xuống sau khi bị hệ thống phòng không đánh chặn.

Tại quận Podil, một đám cháy lớn bùng phát trong khuôn viên một cơ sở phi dân cư. Trong khi đó, tại một tòa chung cư 9 tầng, phần mái nhà bốc cháy sau khi bị các mảnh vỡ rơi trúng.

Quận Obolon cũng chứng kiến nhiều vụ cháy khác.

“Ô tô đang bốc cháy sau khi bị các mảnh vỡ tên lửa rơi trúng. Hai đám cháy khác xuất hiện tại khu vực trống, trong đó có một vụ gần trường mẫu giáo,” ông Klitschko cho biết.

Hàng nghìn người dân Kiev đã phải chạy xuống ga tàu điện ngầm và các hầm trú ẩn trong đêm khi còi báo động phòng không vang lên trên khắp thành phố.

Trước đó chỉ vài giờ, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tiếp tục cảnh báo người dân về khả năng Nga phát động một cuộc tập kích quy mô lớn.

“Các cảnh báo tình báo về những đòn tấn công của Nga vẫn còn hiệu lực. Một cuộc không kích lớn là hoàn toàn có thể xảy ra. Họ đã chuẩn bị cho điều đó,” ông Zelensky nói trong bài phát biểu video hàng đêm.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các lực lượng phòng thủ đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu 24/7, dù vẫn phải đối mặt với những hạn chế về nguồn cung quân sự.

Cuộc tấn công diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Nga tuyên bố sẽ tiến hành các đòn đánh “có hệ thống” nhằm vào những mục tiêu liên quan đến quân đội Ukraine cũng như các trung tâm ra quyết định tại Kiev.

Moscow cho biết động thái này là nhằm đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái hồi tháng trước vào một khu ký túc xá tại vùng Lugansk do Nga kiểm soát, khiến 21 người thiệt mạng.

Ukraine đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vụ việc.

Không chỉ Kiev, khu vực Kharkov ở đông bắc Ukraine cũng hứng chịu các cuộc pháo kích trong đêm.

Theo Thống đốc Kharkov, ông Oleh Syniehubov, ít nhất sáu người bị thương, trong đó có một bé gái 11 tuổi.

Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập các thông tin từ cả hai phía.

Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine hiện đã bước sang năm thứ năm kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự toàn diện vào tháng 2/2022.

Trong suốt thời gian qua, Nga liên tục tập kích vào hệ thống năng lượng và cơ sở hạ tầng chiến lược của Ukraine, trong khi Kiev gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các cơ sở dầu khí và mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga.

Cả hai bên đều phủ nhận việc cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường.

Những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột vẫn chưa đạt được bước tiến đáng kể, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang tập trung nhiều hơn vào các cuộc khủng hoảng và xung đột tại Trung Đông.

Theo Reuters