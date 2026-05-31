Sau vụ nổ của tên lửa New Glenn, Blue Origin có thể phải ngừng phóng ít nhất 6 tháng

Sự cố bệ phóng tên lửa New Glenn làm hư hại nghiêm trọng, có thể trì hoãn hoạt động của Blue Origin hơn 6 tháng, ảnh hưởng đến dự án vệ tinh của Amazon.

Theo hãng tin Reuters, dựa trên thông tin từ Blue Origin và các nguồn tin trong ngành, sau khi vụ nổ tên lửa New Glenn tối 28/5 làm hư hại bệ phóng, công ty Blue Origin đang phải đối mặt với tình trạng trì hoãn hoạt động phóng kéo dài nhiều tháng. Sự cố này không chỉ làm gián đoạn kế hoạch triển khai vệ tinh của Amazon mà còn tiếp tục củng cố vị thế thống trị của SpaceX trên thị trường phóng thương mại.

Tai nạn được cho là xảy ra trong quá trình Blue Origin tiến hành thử nghiệm đốt động cơ tĩnh cho tên lửa hạng nặng “New Glenn” nhằm chuẩn bị cho một vụ phóng dự kiến diễn ra vào tuần tới. Sự cố xuất hiện đúng vào giai đoạn quan trọng đối với đế chế kinh doanh của tỷ phú Jeff Bezos.

Hiện Blue Origin và Amazon đang nỗ lực khẳng định vị thế trong lĩnh vực tên lửa hạng nặng và mạng Internet vệ tinh toàn cầu, với mục tiêu trở thành đối thủ cạnh tranh thực sự của SpaceX do tỷ phú Elon Musk sáng lập.

Theo các nguồn tin am hiểu tình hình, bệ phóng bị thiệt hại rất nghiêm trọng, “gần như bị phá hủy hoàn toàn”. Các kỹ sư dự đoán sự cố có thể khiến hoạt động phóng của Blue Origin bị đình trệ ít nhất 6 tháng, thậm chí lâu hơn.

Video ghi lại cảnh tượng đáng sợ của vụ nổ tên lửa “New Glenn” tại Cape Canaveral Space Force Station. Nguồn: Ifeng.

Ông Antoine Grenier, người phụ trách mảng tư vấn không gian của của công ty tư vấn Analysys Mason - một tổ chức tư vấn và phân tích thị trường có uy tín trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ và không gian thương mại quốc tế - cho biết: “Chỉ mới một năm trước, tàu Starship của SpaceX cũng từng phát nổ ngay trên bệ phóng. Blue Origin hoàn toàn có thể phục hồi, nhưng công tác tái thiết chắc chắn sẽ mất nhiều tháng”.

Năm 2016, sau khi tên lửa Falcon 9 phát nổ trên bệ phóng, SpaceX đã mất hơn một năm để sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại. Tuy nhiên, nhờ chuyển hoạt động sang bệ phóng thứ hai tại bang Florida, công ty đã khôi phục các vụ phóng chỉ sau khoảng 4 - 5 tháng.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là hiện Blue Origin chỉ có một cơ sở phóng duy nhất dành cho tên lửa New Glenn tại Cape Canaveral Space Force Station. Vì vậy, nếu nhận định “bệ phóng gần như bị phá hủy hoàn toàn” là chính xác, thời gian gián đoạn có thể còn kéo dài hơn trường hợp của SpaceX năm 2016. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai chòm vệ tinh Internet “Project Kuiper” của Amazon.

