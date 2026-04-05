Đặc nhiệm Mỹ giải cứu thành công phi công F-15 ngay giữa lòng địch

Các lực lượng Mỹ đã thực hiện cuộc giải cứu táo bạo một phi công ngay phía sau chiến tuyến của kẻ thù sau khi Iran bắn hạ máy bay chiến đấu của ông, các quan chức cho biết trong hôm 5/4. Sự kiện này đã giải quyết một cuộc khủng hoảng cho Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh ông đang cân nhắc leo thang cuộc chiến hiện đã bước sang tuần thứ sáu.

Viên phi công được cứu bởi các lực lượng đặc nhiệm. Phi công này được ông Trump cho biết là một Đại tá — chính là sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí trên chiếc F-15 bị bắn hạ, một quan chức Mỹ nói với Reuters.

"Trong vài giờ qua, quân đội Mỹ đã thực hiện một trong những chiến dịch Tìm kiếm và Cứu nạn táo bạo nhất trong lịch sử Mỹ", ông Trump tuyên bố trong một thông báo, nói thêm rằng viên phi công bị thương nhưng "ông ấy sẽ ổn thôi".

Sĩ quan này là người thứ hai trong số hai thành viên phi hành đoàn trên chiếc chiến đấu cơ mà Iran cho biết vào thứ Sáu đã bị phòng không của họ bắn hạ. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố rằng một vài máy bay đã bị phá hủy trong sứ mệnh giải cứu của Mỹ, hãng tin Tasnim đưa tin.

Trước đó, các hãng tin quốc tế cho hay thành viên phi hành đoàn đầu tiên đã trở về an toàn, làm dấy lên một cuộc tìm kiếm rầm rộ từ cả Iran và Mỹ đối với phi công còn lại. Các quan chức Iran đã kêu gọi người dân giúp tìm kiếm ông, hy vọng giành được lợi thế trước Washington trong cuộc chiến mà ông Trump và Israel đã phát động vào ngày 28/2.

Ông Trump đã đe dọa sẽ leo thang xung đột trong những ngày tới bằng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của Iran. Nếu Iran bắt giữ được viên phi công, cuộc khủng hoảng con tin kéo theo đó có thể làm thay đổi nhận thức của công chúng Mỹ về một cuộc xung đột mà các cuộc thăm dò dư luận cho thấy vốn đã không được ủng hộ.

Ông Trump nói rằng viên phi công đã được giải cứu "tại những vùng núi hiểm trở của Iran". Ông cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử quân sự, hai phi công Mỹ được giải cứu riêng biệt khi đang ở sâu trong lãnh thổ kẻ thù.

Khi sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí được di chuyển từ gần một ngọn núi đến máy bay vận tải đang đỗ bên trong lãnh thổ Iran, các lực lượng Mỹ đã phải phá hủy ít nhất một chiếc máy bay của mình vì nó gặp trục trặc kỹ thuật.

Nhiều máy bay Mỹ bị trúng đạn

Nỗ lực giải cứu, với sự tham gia của hàng chục máy bay quân sự, đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt từ Iran. Reuters đưa tin vào thứ Sáu rằng 2 trực thăng Black Hawk tham gia tìm kiếm đã bị hỏa lực Iran bắn trúng nhưng đã thoát khỏi không phận Iran thành công.

Trong diễn biến khác, một phi công đã phải phóng ghế thoát hiểm khỏi chiếc cường kích A-10 Warthog sau khi nó bị trúng đạn trên bầu trời Kuwait và gặp nạn, các quan chức cho biết, dù mức độ thương vong của phi hành đoàn vẫn chưa rõ ràng.

Tuy nhiên, ông Trump vẫn tỏ ra đầy thắng lợi. "Thực tế là chúng ta đã có thể thực hiện cả hai chiến dịch này mà không có một người Mỹ nào thiệt mạng hay thậm chí là bị thương, điều đó một lần nữa chứng minh rằng chúng ta đã đạt được quyền Thống trị và Ưu thế không phận áp đảo trên bầu trời Iran", ông nói trong tuyên bố của mình.

Các phi hành đoàn Mỹ được huấn luyện về những việc cần làm nếu rơi vào phía sau chiến tuyến quân địch, các biện pháp này được gọi là SERE (Sinh tồn, Lẩn tránh, Kháng cự và Thoát hiểm). Tuy nhiên, rất ít người thành thạo tiếng Ba Tư và họ phải đối mặt với thách thức lớn trong việc giữ bí mật hành tung trong khi chờ đợi cứu hộ.

Cuộc xung đột đã khiến 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và hơn 300 người bị thương, theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ. Chưa có binh sĩ Mỹ nào bị Iran bắt làm tù binh.

Mặc dù ông Trump liên tục cố gắng mô tả quân đội Iran đang trong tình trạng tan rã, nhưng họ vẫn liên tục bắn trúng các máy bay Mỹ. Reuters dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho thấy Iran vẫn duy trì một lượng lớn năng lượng tên lửa và máy bay không người lái.

Cho đến cách đây hơn một tuần, Mỹ chỉ có thể xác định chắc chắn rằng họ đã phá hủy khoảng 1/3 kho tên lửa của Iran. Tình trạng của khoảng 1/3 khác thì ít rõ ràng hơn, nhưng các đợt ném bom có thể đã làm hư hại, tiêu diệt hoặc chôn vùi số tên lửa đó trong các đường hầm và hầm ngầm, các nguồn tin của Reuters cho biết.

Theo Reuters