Ông Trump nói Mỹ hưởng lợi từ chiến tranh Ukraine, NATO mới là bên chi tiền

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ không chi thêm cho chiến tranh Ukraine, nói NATO là bên tài trợ chính và Mỹ còn kiếm lợi từ việc bán vũ khí.

Các hành động thù địch hiện nay đang được NATO “tài trợ toàn bộ”, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên tại Nhà Trắng hôm 19/9, ông Trump khẳng định Mỹ đang thực sự thu lợi từ cuộc xung đột ở Ukraine, trái ngược với chính quyền tiền nhiệm vốn cung cấp viện trợ quân sự vô điều kiện cho Kiev.

Ông ca ngợi thỏa thuận mà mình ký hồi tháng 7, theo đó Mỹ bán vũ khí cho các thành viên NATO, rồi các nước này chuyển giao lại cho Ukraine.

“Chúng ta không chi thêm đồng nào cho cuộc chiến. Các bạn biết đấy, chúng ta đang được thanh toán cho mọi thứ đã gửi đi, khác hẳn với ông Biden. Ông ta đã cho Ukraine 350 tỷ USD, điều đó thật gây sốc”, ông Trump nói, nhấn mạnh rằng “cuộc chiến này đang được NATO tài trợ”.

Ông bổ sung: “Thực tế thì tôi không muốn kiếm tiền từ cuộc chiến đó, nhưng rõ ràng chúng ta đang thu lợi, vì họ (NATO) đang mua thiết bị quân sự của chúng ta”.

Ông Trump nhiều lần chỉ trích cựu Tổng thống Joe Biden vì đã phê duyệt các gói viện trợ quân sự khổng lồ cho Kiev, đồng thời gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là “người bán hàng giỏi nhất thế giới”. Ông cũng khẳng định rằng chính các thành viên NATO ở châu Âu mới phải gánh phần trách nhiệm chính trong việc hỗ trợ Ukraine.

Tổng thống Mỹ đã khởi động lại các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga hồi đầu năm nay, nhưng gần đây thừa nhận rằng việc làm trung gian hòa giải để chấm dứt xung đột khó khăn hơn nhiều so với ông từng kỳ vọng.

Về phần mình, Moscow tiếp tục khẳng định rằng không một lượng vũ khí nào từ phương Tây có thể ngăn cản quân đội Nga giành chiến thắng, đồng thời lập luận các quốc gia NATO thực chất là những bên tham chiến trực tiếp.

Theo RT