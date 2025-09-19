Ấn Độ bất chấp trừng phạt Mỹ, tiếp tục nhập khẩu dầu Nga với khối lượng lớn

Ấn Độ dự kiến duy trì nhập khẩu dầu Nga trong tháng 11-12, bất chấp thuế trừng phạt Mỹ, cho thấy nhu cầu năng lượng và thương mại vẫn ở mức cao.

New Delhi không có ý định giảm tốc độ nhập khẩu dầu thô từ Moscow trong phần còn lại của năm nay, bất chấp các mức thuế trừng phạt mà Washington áp đặt.

Theo Bloomberg đưa tin hôm 19/9, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ dự kiến sẽ tiếp tục mua dầu thô Nga nhằm đáp ứng nhu cầu nhiên liệu đang gia tăng, ngay cả khi New Delhi khởi động lại các cuộc đàm phán thương mại song phương với Mỹ.

Nguồn tin am hiểu kế hoạch mua dầu tiết lộ, lượng dầu Nga nhập khẩu vào Ấn Độ dự kiến sẽ vẫn mạnh mẽ trong các lô hàng giao tháng 11 và tháng 12, dù khối lượng có thể thấp hơn mức đỉnh gần đây.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích Kpler, lượng dầu thô Nga giao cho Ấn Độ trong tháng 8 đã tăng 5,6%, đạt 1,6 triệu thùng mỗi ngày (mbd).

Việc New Delhi tiếp tục mua dầu Nga đã khiến Washington tức giận. Mỹ đã áp đặt mức thuế trừng phạt 25% đối với hàng hóa Ấn Độ, bên cạnh mức thuế 25% vốn đã được ban hành sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận thương mại.

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm thứ Năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã áp đặt “các lệnh trừng phạt” lên Ấn Độ – một quốc gia mà ông khẳng định có mối quan hệ thân thiết – với mục đích thúc đẩy chấm dứt xung đột tại Ukraine.

“Khi tôi phát hiện ra rằng các quốc gia châu Âu vẫn đang mua dầu từ Nga...Và như các bạn biết, tôi có quan hệ rất gần gũi với Ấn Độ, với Thủ tướng Ấn Độ. Tôi vừa nói chuyện với ông ấy vài ngày trước, chúc mừng sinh nhật ông ấy. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt. Ông ấy cũng đã đưa ra một tuyên bố tuyệt đẹp...Nhưng tôi đã trừng phạt họ”, ông Trump nói.

Trước phát biểu của ông Trump, Cố vấn kinh tế trưởng của Ấn Độ, ông V. Ananatha Nageswaran, cho biết ông tin rằng Mỹ có thể sớm hủy bỏ mức thuế nhập khẩu trừng phạt với hàng hóa Ấn Độ, và có thể cắt giảm thuế suất xuống còn 10-15% từ mức 25% hiện nay, theo Reuters.

Một phái đoàn do Đại diện Thương mại Mỹ phụ trách Nam Á, ông Brendan Lynch, dẫn đầu đã tiến hành vòng đàm phán mới với các quan chức Ấn Độ tại New Delhi hôm đầu tuần. Sau cuộc họp, Bộ Thương mại Ấn Độ đánh giá các cuộc thảo luận là “tích cực và mang tính xây dựng cho tương lai”.

Theo RT, Bloomberg