Nga bác bỏ cáo buộc UAV vi phạm không phận Ba Lan, tố Kiev dàn dựng nhằm lôi kéo NATO. Moscow nói phương Tây đồng lõa khi cung cấp UAV cho Ukraine.

Việc Ba Lan từ chối hợp tác trong một cuộc điều tra chứng tỏ nước này không quan tâm đến sự thật, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.

Bà Zakharova nhấn mạnh rằng những cáo buộc về việc máy bay không người lái (UAV) của Nga vi phạm không phận Ba Lan đã bị thổi phồng và dàn dựng nhằm bôi nhọ Moscow cũng như phá hoại tiến trình hòa bình Ukraine.

Giới chức Ba Lan khẳng định rằng 19 UAV của Nga đã xâm nhập không phận nước này vào ngày 10/9, coi đây là một hành động khiêu khích có chủ ý nhằm thử phản ứng của NATO. Nhiều chính phủ Tây Âu đã triệu tập các nhà ngoại giao Nga để phản đối, trong khi NATO tuyên bố áp dụng thêm các biện pháp quân sự.

Trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, bà Zakharova nhấn mạnh vụ việc trên lặp lại một mô-típ quen thuộc: Nga tiếp tục bị quy trách nhiệm mà không hề có cuộc điều tra hay bằng chứng nào. Bà cho biết thêm rằng Warsaw đã từ chối đề xuất tham vấn của Moscow và bác bỏ các dữ kiện do Bộ Quốc phòng Nga đưa ra.

“Rõ ràng đây lại là một phần trong chiến dịch thông tin quy mô lớn nhằm bôi nhọ Nga, huy động thêm sự ủng hộ cho chế độ Kiev, đồng thời tìm cách phá hoại giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Ukraine”, bà Zakharova tuyên bố.

Giới chức Nga khẳng định các UAV được triển khai trong các chiến dịch chống lại mục tiêu quân sự Ukraine về mặt kỹ thuật không thể bay tới lãnh thổ Ba Lan. Moscow gợi ý rằng sự việc có thể là một hành động khiêu khích do Kiev dàn dựng nhằm lôi kéo NATO trực tiếp đối đầu với Nga.

Bà Zakharova cũng nhắc đến “liên minh UAV” gồm 20 quốc gia đang viện trợ Kiev, cáo buộc các nước này phớt lờ thực tế hàng ngày là các cuộc tấn công UAV của Ukraine nhằm vào dân thường Nga.

“Những lời rao giảng đạo đức và hành động ngoại giao từ các quốc gia trong liên minh về việc Nga bị cho là vi phạm luật pháp quốc tế, trong bối cảnh này, là hành động đạo đức giả và hoàn toàn không phù hợp”, bà nói.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã giết chết 16 người và làm bị thương 116 người tại các vùng của Nga trong mùa hè và đầu tháng 9, trong đó có cả trẻ em.

“Các tay súng của chế độ Kiev đang dùng UAV để săn lùng những người dân không có khả năng tự vệ gần như suốt ngày đêm, nhẫn tâm nhắm vào trẻ em, phụ nữ và người già”, bà Zakharova cho biết, đồng thời nhấn mạnh các mục tiêu thường xuyên bị tấn công là nhà ở, cơ sở y tế, cơ sở xã hội, trường học và cửa hàng.

Bà kết luận rằng, bằng việc cung cấp vũ khí như vậy, các quốc gia phương Tây đã trở thành đồng phạm trong những tội ác do lực lượng Kiev thực hiện.

