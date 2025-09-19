Ông Trump đề xuất thu hồi giấy phép của các mạng truyền hình quan trọng của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa thu hồi giấy phép phát sóng các kênh truyền hình vì cho rằng họ chỉ đưa tin tiêu cực về ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các mạng lưới truyền hình chỉ mang lại cho ông “sự chú ý tiêu cực”.

Ông Trump đã gợi ý khả năng “có thể” thu hồi giấy phép phát sóng của các kênh truyền hình Mỹ nếu họ tiếp tục đưa tin tiêu cực về ông.

Đề xuất này được đưa ra chỉ một ngày sau khi kênh ABC đình chỉ vô thời hạn chương trình đêm khuya của Jimmy Kimmel, với lý do danh hài này đã đưa ra “những bình luận xúc phạm và thiếu nhạy cảm” liên quan đến vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk.

Trong chương trình của mình, Kimmel cáo buộc ông Trump và những người ủng hộ ông đang tìm cách “kiếm điểm chính trị” từ cái chết của Kirk, đồng thời so sánh phản ứng của ông Trump trước sự việc này giống như “cách một đứa trẻ 4 tuổi than khóc khi mất con cá vàng”.

Trên chuyến bay trở về từ Anh vào hôm thứ Năm, ông Trump nói với các phóng viên rằng các kênh truyền hình “chỉ đưa cho tôi toàn tin xấu, sự chú ý xấu”.

“Tôi muốn nói rằng họ đang được cấp giấy phép. Và tôi nghĩ có lẽ giấy phép của họ nên bị thu hồi”, ông nói.

Tuy nhiên, ông Trump lưu ý rằng quyết định sẽ thuộc về Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC), ông Brendan Carr. Ông Trump khẳng định cho đến nay, ông Carr vẫn đang “làm rất tốt công việc”.

Chỉ vài giờ trước khi ABC đình chỉ chương trình “Jimmy Kimmel Live!”, ông Carr đã nói với nhà bình luận Benny Johnson rằng “các công ty này có thể tự tìm cách xử lý Kimmel, nếu không thì sẽ có thêm việc cho FCC trong thời gian tới”. Ông cảnh báo rằng “chúng ta có thể làm điều này theo cách dễ dàng hoặc khó khăn”.

Ông Trump hoan nghênh quyết định của ABC trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, đồng thời gợi ý rằng các MC đêm khuya của NBC như Jimmy Fallon và Seth Meyers cũng nên bị “hủy bỏ”.

Ông Trump nhấn mạnh rằng các chương trình đêm khuya “đã nhiều năm không mời một nhân vật bảo thủ nào, hoặc ít nhất là có người đã nói như vậy. Nhưng khi nhìn lại, tất cả những gì họ làm là công kích Trump. Họ có giấy phép. Họ không được phép làm thế”.

Trong chương trình phát sóng hôm thứ Ba, Seth Meyers cáo buộc ông Trump đang “theo đuổi một cuộc đàn áp tự do ngôn luận”, trong khi danh hài Stephen Colbert, người có chương trình trên CBS sẽ kết thúc vào tháng 5/2026, cho rằng “đây là hành động kiểm duyệt trắng trợn”.

