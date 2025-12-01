Ông Trump nói "có cơ hội lớn đạt thỏa thuận" chấm dứt chiến tranh sau cuộc họp với Ukraine

Ông Donald Trump tuyên bố có “cơ hội lớn” đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Nga–Ukraine sau cuộc họp cấp cao với phái đoàn Ukraine tại Miami. Ngoại trưởng Marco Rubio cảnh báo tiến trình vẫn mong manh khi Nga đóng vai trò then chốt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan sau cuộc họp cấp cao giữa các quan chức Mỹ và phái đoàn Ukraine tại Miami hôm 30/11, cho rằng có “cơ hội lớn” để đạt được một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến Nga–Ukraine.

“Các cuộc đàm phán đang diễn ra, và diễn ra rất tốt”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một. “Tôi nghĩ rằng có một cơ hội lớn để chúng ta đạt được thỏa thuận”.

Phát biểu của ông đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định rằng các cuộc hòa đàm vẫn mong manh và nhấn mạnh rằng Nga sẽ đóng vai trò trung tâm trong bất kỳ thỏa thuận nào.

“Đây là vấn đề nhạy cảm và phức tạp”, ông Rubio nói với báo chí sau cuộc họp, trong đó có sự tham gia của đặc phái viên ông Steve Witkoff và con rể Tổng thống, ông Jared Kushner. “Có rất nhiều yếu tố chuyển động, và rõ ràng là còn một bên khác phải tham gia vào phương trình này”.

Ngoại trưởng Rubio mô tả cuộc họp tại Miami là “một phiên làm việc rất hiệu quả và hữu ích, nơi … đã đạt thêm tiến triển”, nhưng cảnh báo rằng vẫn còn nhiều việc phải làm. Ông nói chính quyền sẽ tăng tốc nỗ lực ngoại giao trong tuần này.

Ông Witkoff sẽ tới Moscow trong hôm 1/12, nơi ông dự kiến gặp Tổng thống Nga ông Vladimir Putin. Ông Rubio cho biết phía Mỹ đã “có các mức độ liên lạc khác nhau với phía Nga, và chúng tôi có hiểu biết khá rõ về quan điểm của họ”.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết các nhóm không chỉ làm việc về các điều khoản chấm dứt giao tranh giữa Ukraine và Nga, mà còn “những điều khoản giúp Ukraine phát triển thịnh vượng lâu dài”.

Trước khi cuộc họp bắt đầu, ông Rubio nói mục tiêu của đàm phán là tạo ra “một lộ trình đảm bảo Ukraine có chủ quyền, độc lập và thịnh vượng”.

Trưởng đoàn Ukraine, ông Rustem Umerov, cho biết cuộc họp “hiệu quả và thành công”, đồng thời dựa trên những kết quả đạt được tại vòng đàm phán Mỹ–Ukraine trước đó ở Geneva. “Mục tiêu của chúng tôi là một Ukraine mạnh mẽ và thịnh vượng”, ông Umerov nói. “Chúng tôi đã thảo luận mọi vấn đề quan trọng đối với Ukraine. Và Mỹ đã hỗ trợ hết mình”.

Ông Umerov, hiện đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, được bổ nhiệm dẫn đầu đoàn đàm phán sau khi Chánh văn phòng quyền lực của Tổng thống, ông Andriy Yermak, từ chức hôm thứ Sáu tuần trước vì bê bối tham nhũng.

Ukraine đang tìm kiếm các bảo đảm an ninh quốc tế như một phần của thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, cùng một lệnh ngừng bắn dựa trên đường giới tuyến hiện tại. Kiev bác bỏ việc nhượng bất kỳ vùng lãnh thổ nào chưa bị Nga kiểm soát.

Tuy nhiên, ông Putin cho thấy rất ít dấu hiệu nhượng bộ, tuyên bố chiến tranh chỉ kết thúc “khi quân đội Ukraine rút khỏi các vùng lãnh thổ họ đang chiếm giữ.”

Ông Rubio đã gặp đoàn đàm phán Ukraine tại Geneva hôm 23/11, khi những điều chỉnh đáng kể được thực hiện đối với bản kế hoạch 28 điểm ban đầu do ông Witkoff và ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Nga và là đặc phái viên của Moscow, xây dựng.

Các đồng minh châu Âu của Ukraine cho rằng bản kế hoạch ban đầu – vốn được xem là rất có lợi cho Nga – cần “tiếp tục chỉnh sửa”.

Trợ lý của ông Putin, ông Yuri Ushakov, tuần trước cho biết Kremlin đã nhận được phiên bản cập nhật nhất của bản kế hoạch.

“Đây không phải bản chính thức, nhưng chúng tôi có tài liệu. Chúng tôi chưa thảo luận với ai vì các điểm nêu trong đó đòi hỏi phân tích và xem xét rất nghiêm túc”, ông Ushakov nói.

Sau khi từng gợi ý rằng ông muốn Ukraine đồng ý thỏa thuận trước thứ Năm tuần trước, ông Trump đã rút lại việc đặt bất kỳ thời hạn nào. “Bạn biết hạn chót của tôi là gì không? Là khi chiến tranh kết thúc”, ông nói.

Theo CNN