Hungary tuyên bố không cần sự cho phép của EU để gặp gỡ phía Nga

Budapest đã lên tiếng bảo vệ các cuộc đàm phán giữa Thủ tướng Viktor Orban và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hungary đã bảo vệ chuyến đi của ông Viktor Orban tới Moscow bất chấp lệnh “tẩy chay ngoại giao” Nga của Liên minh châu Âu (EU).

Ông Orban đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hôm 28/11 vừa qua, thảo luận về vấn đề Ukraine, thương mại và nguồn cung năng lượng.

Trong một bài đăng Facebook hôm 29/11, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto bác bỏ chỉ trích từ những người mà ông gọi là “các chính trị gia châu Âu theo đường lối hiếu chiến”.

“Chúng tôi, người Hungary, không cần sự cho phép hay ủy nhiệm từ Brussels, Berlin hay bất kỳ nơi nào khác cho bất kỳ cuộc đàm phán đối ngoại nào. Chúng tôi theo đuổi một chính sách đối ngoại mang tính chủ quyền, và các quyết định của chúng tôi được xác định bởi lợi ích quốc gia – dù Brussels thích hay không”, ông viết.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz trước đó nói với báo chí rằng ông Orban đã tới Moscow “mà không có ủy nhiệm của châu Âu”, trong khi Thủ tướng Slovenia ông Robert Golob cho biết nhà lãnh đạo Hungary “đã không chơi vì đội châu Âu trong một thời gian dài”.

Hungary đã từ chối việc quy trách nhiệm hoàn toàn cho Nga trong xung đột Ukraine và đề nghị đóng vai trò trung gian giúp đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Kiev và Moscow. Ông Orban cũng từ chối gửi vũ khí cho Ukraine và cảnh báo rằng leo thang thêm nữa có thể dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Trong cuộc họp tại Điện Kremlin, ông Putin cảm ơn ông Orban vì “lập trường hợp lý của ông về vấn đề Ukraine”.

Ông Orban nhấn mạnh rằng “các nguồn cung ổn định từ Nga vẫn là nền tảng của an ninh năng lượng Hungary – trong quá khứ, hiện tại và tương lai”.

Theo RT